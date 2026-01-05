童綜合醫院攜手資策會打造手術室智慧守護神 導入「拉菲爾」AI安全監控系統

童綜合醫院與資策會簽署合作備忘錄， 雙方將針對尖端「拉菲爾（Raphael）」安全監控技術展開深度合作。（圖：童綜合醫院提供）

為接軌國際AI醫療應用趨勢，童綜合醫院5日宣布與資策會正式簽署合作備忘錄（MOU）。 雙方將針對尖端「拉菲爾（Raphael）」安全監控技術展開深度合作，透過資策會的AI信任機制驗證，結合童綜合醫院豐富的臨床經驗，共同建立符合全球法規的智慧醫療示範場域，開啟醫療AI產業標準的新里程。

這次合作能順利啟動，源於環宇汶萊石油控股集團呂威政總裁與童綜合醫院童敏哲董事長多年的深厚同窗默契。在呂總裁的積極媒合下，成功推動資策會與童綜合醫院的資源對接，將台灣領先全球的資通訊（ICT）技術與頂尖醫療場域緊密結合，為智慧醫療跨域合作寫下新頁。

廣告 廣告

童綜合醫院董事長暨總院長童敏哲強調，醫院始終致力於導入前瞻科技，本次引進「拉菲爾（Raphael）安全監控技術」，除了深化AI治理與國際標準驗證，更感謝資策會的鼎力支持。這次合作在資策會蕭博仁副執行長全程督導及李金憲協理團隊的具體執行下，將為該項臨床應用開發全方位的評測框架，協助醫療產業落實負責任的AI應用，讓台灣智慧醫療實力走向國際。

資策會董事長黃仲銘表示，資策會積極扮演AI信任機制的領航者，目標是建立具公信力的驗證機制，確保技術在醫療現場的安全性與準確性。透過與童綜合醫院的戰略對接，雙方將共同守護醫療安全，並建立一套符合法規倫理的AI醫療應用範本。

由童醫院率先導入的「拉菲爾（Raphael）」技術，主打高階安全監控與自動化運算分析，透過即時監控手術環境以強化臨床風險防護，並能藉由數據預判協助管理端優化醫療資源調度，形同為手術室建構「AI 高科技守護神」，提供病患全程安全保障。不僅提升了醫療服務的科技含金量，更引領台灣智慧醫療邁向下一代數位轉型。（張文祿報導）