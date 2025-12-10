童綜合醫院研發AI語音急救系統 將推廣全台提升急救成功率

急救現場分秒必爭，每一秒都攸關病人的存活率。童綜合醫院急診部主任魏智偉醫師指出，該院自主研發的AI語音輔助急救系統，能在緊急狀況下提供即時語音提醒，協助醫護人員執行更完整、更有效率的急救流程。這套創新系統不僅已在院內成功運用，更計劃推廣至其他醫療院所、非急救單位與基層診所，期望能提升全台醫療急救品質，實現醫療救援零時差的目標。







童綜合自主研發語音導航系統 讓各級醫療院所急救不再手忙腳亂



魏智偉主任表示，急救是以秒計算病人存活率的關鍵時刻，每個環節都至關重要。然而，並非所有醫療單位都經常執行急救任務。「在加護病房和急診，我們對急救了然於心，但在門診、一般病房或診所，可能兩三年才遇到一次急救狀況。」他指出，即使醫護人員都接受過急救訓練，但當緊急狀況突然發生時，人難免會緊張，有時甚至措手不及。

童綜合醫院研發團隊開發的這套AI語音輔助系統，最大特色就是能在關鍵時刻提供「上天的聲音」，透過語音提醒醫護人員下一步該執行的任務。「系統會提醒你現在該做什麼、不要忘記給藥、該進行電擊等重要步驟。」魏主任解釋，這種即時的語音導航，能夠有效減少急救過程中的不確定性，讓醫護團隊在分配任務和執行急救時更有信心、更精準。

童綜合醫院在實際應用中發現，這套系統特別適合較少執行急救的醫療單位。系統猶如一位經驗豐富的急救專家在旁指導，確保急救流程的標準化和完整性。透過AI技術的輔助，即使是經驗較少的醫護人員，也能在系統的引導下，執行高品質的急救措施。這正是童綜合決定將系統推廣到其他醫療院所的主要原因。





智慧醫療提升急救效率 擴展應用範圍造福更多患者



童綜合醫院在智慧醫療的推動上不遺餘力，魏智偉主任說明，這套系統的開發背景，源自於急診科經常需要支援其他單位，或接收從診所、其他醫院轉診的急重症個案。

未來計劃將系統推廣至非急救單位和基層診所，讓更多醫療院所都能受惠。「我們希望導入這套能夠提醒、指導的系統，讓急救做得更好、更標準化。」魏主任強調，透過將急救能力擴展到醫院以外的場域，當病患從其他醫療院所轉送過來時，前端的急救品質就已經獲得保障，真正實現「急救零時差」的理想。

這項創新不僅提升了醫療品質，更重要的是為病患爭取了寶貴的黃金救援時間。在急救的關鍵時刻，每一秒都可能決定生死，而AI語音系統的即時提醒功能，確保了每個急救步驟都能準確執行，不遺漏任何重要環節。

童綜合醫院透過這套AI語音急救系統的導入，展現了智慧醫療在提升醫療品質上的巨大潛力。從急診室到一般病房，從醫院到診所，這套系統正在改變傳統的急救模式，為台灣的緊急醫療救護寫下新的篇章。未來，隨著系統的持續優化和推廣，相信將有更多患者能在黃金救援時間內獲得最適切的急救處置，提高存活率與預後品質。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為童綜合醫院研發AI語音急救系統 將推廣全台提升急救成功率