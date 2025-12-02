童綜合醫院舉辦TICS-2025泌尿國際研討會 八國專家齊聚探討醫學新趨勢

童綜合醫院與中研院、新創醫療協會及台灣泌尿科醫學會共同舉辦「TICS-2025國際泌尿醫學研討會」，邀集來自美國、英國、法國、日本、韓國、新加坡、印度等七國專家，與台灣醫界進行深度學術交流。







引進國外先進治療技術 推動台灣泌尿醫學發展



童綜合醫院董事長童敏哲表示，這次研討會主要目的是促進與國際一流專家的交流，將國外已實施一段時間的先進手術和治療方法引進台灣。董事長指出：「台灣醫療一直走在尖端，國外已經有證據的治療方法，將來不管在健保或是在醫療方面還是會引進。我們先把這些議題拋出來，讓國內的醫療專家、泌尿醫學專家都非常了解，透過他們的經驗分享，讓我們台灣的泌尿醫學走得更快更順。」

童綜合醫院泌尿科歐宴泉醫師在瑞商直覺公司的認證下，已成功完成53例單孔達文西機械手臂腎臟根除手術，並獲頒指導醫師認證。歐宴泉醫師表示：「感謝瑞商直覺公司這次頒發我指導醫師的認證，我已經開了53例的單孔達文西機械手臂的根除手術。藉由這次成為指導醫師，我想更多台灣的年輕醫師可以來加入這樣的團隊，了解未來治療的新趨勢。」





跨國跨科別深度交流 整合醫學探究未來趨勢



此次國際醫學盛會集結了來自中華民國台灣、美國、英國、法國、日本、韓國、新加坡、印度等八個國家，不同科別的醫學專家。歐宴泉醫師形容這是「八國聯軍」級的交流，他表示：「藉由不同國家不同科別的交流，我們可以把醫學的整合能夠探究他一個奧秘、探究他未來的趨勢，而且有更多的學習、更多的對話、更多的交流。」

歐宴泉醫師特別提到，童綜合醫院與中研院在發展新科技方面密切合作，結合新創醫療協會與泌尿科醫學會的力量，共同推動醫療創新。他強調：「希望藉由這次的交流，能夠讓很多的醫師了解未來治療的一個新的趨勢。」

會中各國專家針對泌尿醫學的未來發展進行深入討論，透過跨國跨科別的整合與對話，分享手術經驗與最新研究成果。這些經過國際驗證的治療方法，將成為推動台灣泌尿醫學進步的重要動力，讓台灣醫療水準持續保持在世界前端，造福更多病患。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為童綜合醫院舉辦TICS-2025泌尿國際研討會 八國專家齊聚探討醫學新趨勢