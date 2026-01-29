童綜合醫院達文西單孔手術全台第一!高階微創婦科手術創里程碑。

童綜合醫院2025年5月23日率先引進達文西單孔SP機械手臂手術系統後，婦產部劉錦成主任也在5月24日成為全台率先執行婦科單孔SP手術的醫師。童醫院在泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸外科等專業團隊執行手術下，至12月31日的手術個案數為309例，成為突破300例執行達文西單孔手術的醫院，因為豐富專業的達文西手術經驗，不僅獲得患者的信賴，也更能為病人的安全把關。

因為不斷學習交流各項尖端醫療技術，在持續創新下提供患者最優質的醫療服務，婦產部劉錦成主任成為婦產科Xi 指導老師後，也於2025年12月也取得「婦產科達文西單孔SP手術觀摩中心」指導老師，成為全國首位擁有雙重指導資格的婦產科醫師，截至一月份進行的達文西單孔手術個案數，童醫院的婦產科手術量已達142例，婦產科單孔SP 總手術執行數量居2025年全國首位且己成功執行各項不同婦科術式。

廣告 廣告

44歲患者王小姐現身進行疾病與接受單孔SP治療的分享，之前就曾經因為子宮肌瘤進行過治療，去年(2025年)10月左右再出現月經後出血量大且伴隨血塊問題，經由劉錦成主任看診並且進行超音波檢查發現子宮內膜疑似異常，當天門診就安排子宮鏡檢查，確認子宮內膜有病變情況，劉主任建議若沒有懷孕需求可進行子宮摘除，回家後與家人商量，最後決定進行達文西單孔子宮切除術及雙側輸卵管切除術，手術順利且幾乎看不出手術痕跡，也沒感覺術後不適，術後確認出現子宮內膜複雜性增生，還好有聽從劉主任建議，避免未來發展成為子宮內膜癌的可能。

直覺公司楊繼盛副總裁暨總經理表示，童綜合醫院成立『婦產科達文西單孔SP手術觀摩中心』不僅是對劉錦成主任及團隊卓越醫療技術的肯定,更代表台灣婦科微創手術已達到國際領先水準。從童醫院的臨床數據可以看出達文西手術為病人創造的實質價值: 單孔SP手術大幅減少出血量、縮短住院天數,讓病人能更快回歸正常生活。很榮幸能與童綜合醫院這樣重視病人價值與醫療品質的夥伴合作,共同為台灣女性提供與國際同步的尖端醫療服務。未來將持續投入創新技術與教育訓練,攜手醫療團隊為更多病人帶來更好的治療成果與生活品質。

婦產部劉錦成主任指出，達文西單孔(SP)機械手臂進行婦科手術只需經過單一小切口（約2.5cm)，就能實現複雜手術的微創操作，大大提升了患者的恢復速度和美容效果及減少出血量。無論是進行子宮肌瘤切除術、子宮切除術及子宮內膜癌症分期等良性與惡性婦科疾病手術，SP系統因為其可彎曲、多關節的手術器械，以及3D高清攝影鏡頭，實現了更靈活的操作和更清晰的視野，從而使得手術更加精確，減少組織損傷的發生，出血量明顯變少，進而提升患者恢復速度並減少併發症風險。

童綜合醫院婦產部自 2013 年正式導入機械手臂手術，開始著重於技術建立與團隊培訓，2021 年起隨著醫師操作熟練度提升、適應症擴展及病人對微創手術接受度提高，團隊合作與治療成效備受民眾肯定，手術個案量也逐步提升。2025年5月引進達文西單孔機械手臂系統並開始施行手術，婦產科手術的總手數量至一月度累計 142例，顯示童醫院在高階微創婦科手術、特別是單孔技術應用上，已建立成熟且具指標性的臨床實力，未來發展潛力可期。達文西單孔SP手術觀摩中心成立希望讓更多擁有同樣困擾的女性朋友都能獲得最好的治療成果。

童敏哲董事長暨總院長強調，童綜合醫院始終堅持醫療品質不斷提升，以病人為中心為其核心目標。目前醫院由泌尿外科歐宴泉院長、耳鼻喉科部蔡青劭副院長及婦產部劉錦成主任，三人先後獲得達文西Xi 及SP機械手臂手術觀摩中心指導老師資格，不僅代表了國際級認證肯定三位醫師在各自領域的精湛技術與豐富經驗，也顯現童醫院不受地域限制，亦成為全台重要的達文西手術培訓醫院。童綜合醫院未來將不斷精進醫療技術與設備，為任何有需要的民眾帶來與國際同步的尖端醫療服務。