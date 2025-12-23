童綜合「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」揭牌

▲童綜合醫院今(23)日舉辦「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」揭牌典禮。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】童綜合醫院今(23)日舉辦「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」揭牌典禮，由童綜合醫院董事長童敏哲、副院長蔡青劭、護理部主任胡靜文與醫療團隊、直覺公司副總裁暨總經理楊繼盛等共襄盛舉，患者蔡先生也到場送花感謝副院長蔡青劭的治療，並分享罹癌到治療成功的點滴過程。

▲副院長蔡青劭說明SP系統大幅減少顏面破壞、降低術後併發症，並提升病患術後生活品質與存活率。（記者廖美雅拍攝）

副院長蔡青劭自5/24至12/18，成功完成了近40台的達文西單孔手術，率先取得「耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心」指導老師資格，76歲蔡先生之前曾罹患口腔癌並已成功手術，長期以來定期至耳鼻喉部及口腔外科追蹤口腔癌及口腔白斑問題。今年11月初診斷新出現了顎鱗狀細胞癌，經由副院長蔡青劭評估建議，患者選擇用經口單孔達文西機器手臂切除腫瘤。因為經口所以無須對外觀進行破壞，或使用器械強力撐開口腔組織，有效降低術後疼痛與腫脹情況，而且保留了顏面的美觀。蔡先生除了分享罹癌與治療一路來的心情外，也送花感謝蔡副院長的精準治療，以及醫護團隊給予的完善照護與協助，更希望能用自己的案例鼓勵癌友不要喪志，積極治療都能早日恢復正常生活。

▲患者蔡先生到場送花感謝醫護團隊。（記者廖美雅拍攝）

副院長蔡青劭表示，相較於傳統需多孔進入與顏面剖開的手術方式，SP系統僅需一個2.5公分的自然孔洞（如口腔）即可完成精密的腫瘤切除與重建，大幅減少顏面破壞、降低術後併發症，並提升病患術後生活品質與存活率。

董事長童敏哲指出，童綜合醫院醫療團隊持續前進，在微創醫療不斷突破與革新，藉由尖端設備的輔助使用來提升手術治療的精準度與安全性，促使患者都能擁有更多治療選擇，獲得最佳的預後成效。