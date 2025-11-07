童言哭喊「老師不要Finger inside！」 虐童153次幼師求復職 法院判決出爐

（社會中心／綜合報導）彰化縣「頂尖保進幼兒園」虐童案延燒近一年，涉案李姓女教保員提告要求復職與領回薪資，經彰化地方法院審理後判決敗訴，確認園方依規解僱合法。此案起於家長揭露：僅10天內至少6名幼童遭不當對待合計158次（其中李女153次、助理5次），內容包括拉扯、拖行、揮打、腳踢及疑似性侵；但縣府當時以「不當管教」結案，未就性侵指控深入偵辦，引發家長與民代不滿。

示意圖／彰化縣幼兒園虐童案延燒近一年，最新進展出爐。（擷取自 freepik）

事件肇始於2024年11月底，家長發現2歲男童頻喊「屁股痛痛」、抗拒如廁與洗澡，就醫後醫師懷疑遭異物入侵；後續出現創傷後壓力症候群（PTSD）症狀，會突然躲進衣櫃尖叫、害怕如廁與洗澡，甚至半夜驚醒哭喊：「老師不要……finger inside！」。另一名女童家長亦出示醫師證明，指孩子私密處撕裂「掉了一塊肉」，常常夾腿哭鬧、抗拒換尿布、身上多處瘀青，醫師研判為外力所致。家長質疑：「孩子年紀這麼小不可能自殘，為什麼只以『不當對待』結案？」

今年7月間，多位家長在縣議員許雅琳陪同下召開記者會，痛批教育處調查草率、拒絕提供監視器影像與性侵調查報告。家長強調，6名幼童口徑一致指認同一名老師，並附身心科與心理評估報告，呼籲重啟調查並公布畫面。

根據教育處提供資料與園方調閱結果，監視器顯示於2024年11月21日至28日，一週間李女對幼童就出現153次不當行為（拉扯、搖晃、揮打、拖行、腳踢等）；園方認定其違反《教保服務人員條例》與勞動契約，同年12月27日寄發存證信函，依《勞基法》解除僱傭關係。

李女不服，主張行為「事出有因」屬教學管教，且任職逾十年、無懲處紀錄，解僱未符「最後手段性原則」。然而彰化地方法院當庭勘驗畫面後認定，對幼童動作「粗魯、明顯欠缺愛心與耐心」，已超出社會可容忍範圍，屬情節重大不當管教。判決書並指出，她並非初犯，曾遭家長投訴體罰並調解，園方多次口頭警告未改，最終認定解僱程序合法，駁回復職與薪資獎金請求，全案可上訴。

彰化縣政府教育處回應，裁罰依據為「不當對待」事證明確，性侵部分因「未取得明確醫證與畫面」未列入結論；目前已對李女開罰23萬元並禁任教保3年，並將持續配合司法。彰化地檢署則針對家長提告的性侵與傷害部分持續偵辦中。

