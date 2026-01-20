童言送祝福X財神送紅包 河堤國小附幼圍爐迎新春年味滿校園

▲童言萌送祝福！局長與校長戴財神帽發紅包，河堤國小附幼圍爐年味滿滿。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導 】為迎接學期圓滿落幕，並讓孩子在生活情境中體驗年節文化，高雄市河堤國小附設幼兒園於期末舉辦「溫馨圍爐」活動，結合語文學習、社會情緒教育（SEL）與傳統習俗，讓幼兒在祝福、分享與團圓氛圍中，感受學習的溫度與節慶的喜悅，校園洋溢濃濃年味。

▲圍爐迎新春、童語傳幸福，河堤國小附幼年節活動暖翻校園。

活動前，教師即在課程中引導幼兒認識年節吉祥話的涵義，親手書寫四字祝福、剪貼「春」字，並透過討論為圍爐鍋物命名。從構思、表達到合作完成，孩子們在過程中自然培養語言能力與同儕互動。活動當天，幼兒以小組方式圍坐共享圍爐時光，每一鍋都有充滿童趣的名字，如「平安鍋」、「幸福鍋」、「歡樂鍋」、「團圓鍋」，童言童語中展現對生活的美好想像。學校也特別邀請家長入校共桌圍爐，親子同樂，展現家庭與學校攜手共育的溫馨畫面。

廣告 廣告

此次活動亦邀請教育局吳立森局長蒞臨同歡。幼兒輪流送上精心準備的吉祥話，三歲幼童靦腆卻勇敢說出「新年快樂」，五歲孩子則自信連發祝福金句，現場掌聲與笑聲不斷。活動高潮時，吳立森局長與河堤國小杜昌霖校長一同戴上象徵喜氣的財神帽，逐一發送紅包給幼兒。紅包由孩子親手製作、彩繪，內裝金幣巧克力，孩子們打開紅包的瞬間，純真笑容令人動容。

吳立森局長表示，幼兒教育是孩子成長的重要基石，看到學校將年節文化融入課程，讓孩子在校也能體驗圍爐團圓，是非常珍貴的學習經驗，也讓家長能安心託付孩子。

杜昌霖校長則指出，圍爐活動讓孩子在「一起吃」的過程中學習分享、等待與感謝，將品格教育與情緒學習落實於生活。校方期盼透過這樣有溫度的活動，陪伴孩子在祝福與歡笑中為學期畫下圓滿句點，迎向嶄新的學習旅程。（圖╱河堤國小提供）