童話場景！「天使的眼淚」嘉明湖、向陽山屋降雪成銀白世界 驚艷山友

強烈冷氣團加上水氣充沛，嘉明湖山屋附近降下大雪。林保署台東分署提供



強烈大陸冷氣團報到，加上水氣充沛，台東南橫海拔3000公尺左右的向陽山屋、嘉明湖山屋今天（12/26）中午12時許開始降雪，片片雪花將山林妝點成夢幻般的銀白世界。

有山友在社群媒體上傳畫面，中午12時左右，山區氣溫驟降，雪花在山谷間飄落，嘉明湖山屋、向陽山屋都被白雪覆蓋，有如童話故事中的林間小屋。山友表示，原本以為不會下雪，頂多只是冷氣團帶來雲海，沒想到能看見如此夢幻的景象。

根據中央氣象署預報，這波冷空氣將持續至明天，嘉明湖山區的雪景應可再維持一段時間，不過山上步道因結冰濕滑，林業及自然保育署台東分署呼籲，前往當地的山友應備妥雪地裝備，包括冰爪、冰斧、雪鏡，且注意保暖，以確保安全。

更多太報報導

張文隨機砍人後留言「丟煙霧彈不揪」 白目男10萬元交保

廣達女副理室內衝浪後染「食腦蟲」過世 家屬求償1400萬敗訴原因曝

幽默祝福徐若熙旅日 王建民：你走了兄弟才能鬆口氣