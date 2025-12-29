童話婚姻破滅真相曝光！福原愛親揭與江宏傑：結婚沒多久就出裂痕

娛樂中心／綜合報導

日本桌球天后福原愛近日同時公開「再婚」與「懷孕」喜訊，也罕見接受日媒長篇專訪，鬆口回顧上一段與台灣選手江宏傑的婚姻，坦承兩人其實在結婚初期就已經出現裂痕，並將問題歸因於當時自己的不成熟，再度引發外界關注。

福原愛於2016年與江宏傑結婚時，被視為體壇跨國婚姻如童話般的畫面，溫馨婚禮更是轟動台日體育圈。怎料婚後不到幾年，雙方於2020年斷然分開，整個事件如同肥皂劇一度鬧得沸沸揚揚，期間多次被日媒點名，指婚姻破裂與她與男方家人相處不睦有關。這次福原愛在專訪中不再迴避，選擇正面回應。

她坦言，回頭看那段婚姻，「是我自己還不夠成熟」。福原愛表示，當時溝通上感到極大困難，常常無法好好說出內心真正的想法，久而久之選擇壓抑與放棄。她也提到，結婚初期非常想讓對方家人面前留下好印象，一心想營造理想中的幸福家庭，卻忽略了夫妻之間應該共同討論、彼此協調的重要性，「很多事情都無法商量，結果夫妻關係在結婚後不久就出現裂痕」。

那段時間，她形容自己長期處於身心失衡的狀態，常常哭著去工作，一邊告訴自己再撐一下、再努力一點，身體卻逐漸亮起警訊。身邊的朋友察覺她日益消瘦、精神低落，甚至對她說，她已經陷入「忍耐中毒」，讓福原愛第一次意識到，忍耐並不是解決問題的方法。

直到母親來到台灣陪伴、協助她度過最艱難的時刻，福原愛才驚覺自己早已超過負荷，更加確定應該為自己的人生負責。她坦言，如果能回到當時，會選擇更早、更清楚地向前夫與對方家人表達自己的想法，而不是一味壓抑情緒。這段失敗的婚姻，也成為福原愛人生的重要轉折。她表示，如今的自己學會了說出真心話，也學會傾聽對方。談及現任丈夫，她形容兩人能夠自在溝通、分享日常，哪怕只是冰淇淋出了新口味這樣的小事，都讓她感受到被理解與支持。

