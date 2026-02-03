童話變夢魘 挪威王儲妃陷艾普斯坦風波與長子審判

（中央社奧斯陸2日綜合外電報導）挪威王儲妃梅特瑪莉的人生一度宛如童話，但隨著長子被控性侵，以及她過去與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦的友誼曝光，這則「童話」已成了「夢魘」。

法新社報導，梅特瑪莉（Crown Princess Mette-Marit）原本是個出身平凡的單親媽媽，因緣際會認識王儲哈康（Haakon）後，2001年嫁入王室並贏得挪威人民的愛戴。

然而，隨著美國公布新一批艾普斯坦文件，她與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的頻繁往來曝光，並遭挪威媒體大幅報導，揭露了兩人出乎意料的關係，在這個斯堪的那維國家引發軒然大波。

總理斯托爾（Jonas Gahr Store）呼籲梅特瑪莉出面說明，2011至2014年間，也就是她2001嫁入王室10多年之後，何以與艾普斯坦頻繁通電郵。

挪威名嘴甚至開始質疑，52歲的梅特瑪莉是否適合成為王后。根據當地電視台TV2今天發布的民調，47.6%的受訪者認為她不應成為王后，僅有28.9%表示支持。

2012年，艾普斯坦告訴梅特瑪莉他在巴黎「物色妻子人選」，她則回覆巴黎「適合發展婚外情」，還說「北歐人比較適合當人妻」。

2011年，也就是艾普斯坦2008年因勸誘未成年少女賣淫被州法院定罪3年後，梅特瑪莉曾寫信給他表示，自己「去Google查了一下」，還說「看起來不太妙」，並附上一個微笑的表情符號。

2013年，她在艾普斯坦位在美國佛羅里達州的住處停留4天。艾普斯坦2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，並於候審期間在獄中自殺身亡。

這些爆料重創王儲妃名譽，而就在此時，她與舊愛所生的29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）則是捲入了刑事審判。

柏格荷伊比明天將出庭面臨38項指控，包括性侵4名女性、攻擊多名前女友等，若被定罪最重可處16年徒刑。

● 青春期叛逆 承認打破很多界線

梅特瑪莉1973年8月19日出生在挪威南部有「聖經地帶」之稱的保守新教城鎮克里斯汀桑（Kristiansand），父親是記者從業人員，母親則是銀行職員。

她曾形容自己「是世界上最謹慎認真的青少年」，直到16歲那年隨學校到澳洲交換，這段經歷讓她突破枷鎖，重新認識自己。

返回挪威後，她把頭髮剃掉，與一名讓她接觸奧斯陸地下音樂圈的男子訂婚，且根據非官方傳記，她在這段期間嘗試大麻與搖頭丸。24歲時，與另一名男子短暫交往後，生下柏格荷伊比。

她2001年8月與哈康王儲婚禮前接受媒體訪問時坦承，「我青少年的叛逆比許多人都要強」。

她說：「我當時身處的圈子，很多界線…都被跨越了。」

● 微笑後面藏著健康隱憂

她是在一場音樂節上與王儲邂逅。她的背景並不出色，但這位亮眼的女服務生仍擄獲了王儲芳心。挪威民眾看著她在公開場合總是矜持的態度，也很快淡忘她狂野的過去。

梅特瑪莉與哈康育有1女1子，分別是22歲的亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra）及20歲的馬格諾斯王子（Prince Sverre Magnus）。

然而，這位外表總是端莊、面帶微笑的王儲妃，卻壟罩在健康陰霾之下。

2018年，王儲夫婦揭露，梅特瑪莉罹患罕見的肺纖維化，這種不治之症會導致肺部結疤、呼吸困難。

這個病症讓她不得不時而減輕皇室公務、甚至取消行程，未來也很可能得接受肺臟移植。（編譯：蔡佳敏）1150203