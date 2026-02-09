童誤食花生卡氣管「狂跳舞」！醫揭後果：血氧剩63%

生活中心／李明融報導

林口長庚急診兒科醫師吳昌騰近日分享近期收治一名2歲孩童，因為誤食花生，出現劇烈咳嗽、呼吸困難等症狀，X光顯示無異常，但右肺整個塌陷，插管搶命。在家長坦承孩子吃了花生後不適，才知道原來X光影像花生屬於非顯影性異物，經手術取出花生後，孩童的血氧同度才從63%上升至99%，化解致命危機。

2歲童誤食花生卡支氣管「狂跳舞」！「右肺全塌陷」血氧僅剩63%插管搶命

有家長餵食幾顆花生給孩子，就出現劇烈咳嗽、呼吸困難以及想吐等症狀。（示意圖／民視新聞）





「異物舞者」：Dancing Peanut 造成的致命威脅





吳昌騰在粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享一起兒科急診的小故事，他形容是個驚心動魄的24小時，日前有家長餵食幾顆花生給孩子，結果當晚就出現劇烈咳嗽、呼吸困難以及想吐等症狀，緊急送往醫院治療，在照了X光後並沒有發現異常「影像看起來正常。但孩子不正常！」，醫師緊急將病童帶進兒科急診室，發現血氧數字忽高忽低，數值一度降到64%，靠著非再呼吸面罩才維持在97%。

孩子氣管因遭花生卡住，血氧濃度急速下降且右肺塌陷。（示意圖／民視新聞）





右肺全塌陷、縱膈腔偏移 醫：堅果是嬰幼兒頭號天敵





經詢問家長後才發現，原來孩子的支氣管卡了一顆花生，且更恐怖的是，這顆花生不是靜止的，醫師形容「隨著孩子每一次吸氣與吐氣，在氣管裡上下劇烈擺動，像被困在狹窄空間裡的異物舞者」，臨床上被稱為「Dancing Peanut」，這顆花生造成超過70%的氣道組賽，更致命的是「球閥效應」氣流進得去，卻出不來，由於花生持續在氣管內不規則移動，孩子呼吸急促，呼吸速率高達每分鐘49次，隨後氣管裡的花生停止擺動，滑進右主支氣管，造成右肺塌陷，縱膈腔偏移，所幸在移除花生後，病童的血氧濃度恢復至正常的99%，終於宣告解除致命危機。醫師表示花生和堅果是最常造成嬰幼兒異物梗塞的食物，過去就有3歲孩童吃了花生造成窒息，儘管救回生命，但因長期缺氧最終成了植物人，因此強烈提醒家長千萬不要餵4歲的孩子吃花生。

