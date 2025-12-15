童議長報告政績 七行政區掛看板

議長童子瑋於基隆七大行政區陸續掛出「年度服務重點報告」政績看板。（議長童子瑋辦公室提供）

記者楊耀華∕基隆報導

歲末年終之際，議長童子瑋於基隆七大行政區陸續掛出「年度服務重點報告」政績看板，十五日並在個人臉書發文表示，一年即將告一段落，希望將這一年來在各區努力爭取的建設成果與民生福利，向市民朋友清楚報告，也作為迎接新一年的起點。

童子瑋指出，這次所公布的政績看板，彙整了他與多位議會同仁，針對不同區域需求，向市府及中央爭取的重要建設與改善成果，涵蓋交通安全、公共空間、長照照顧與生活環境等與市民最切身相關的議題。

廣告 廣告

在暖暖區，爭取改善暖暖運動公園壘球場設施，並協助升級暖同里照服據點設備，強化長者與社區照顧量能；信義區方面，成功爭取１８１３Ｋ客運新增清晨六點四十五分班次，回應通勤族需求，同時推動深澳坑路人行道改善，提升行人安全；安樂區則著重於社會照顧與學童通行安全，爭取關懷據點供餐福利，並改善校園周邊通學步道。

在仁愛區，積極爭取南榮路人行空間改善工程，總經費達二點二億元，並推動騎樓整平四年期計畫，累計經費約三千萬元，同時爭取獅球嶺砲台歷史場景規劃，結合城市記憶與觀光潛力；中正區方面，推動真砂公園健康步道建設，提供市民更完善的休憩與運動環境。

在中山區，成功爭取登山步道建設，串聯球子山至白米甕砲台，強化山海城市特色與觀光動線；七堵區則聚焦基礎建設與校園安全，爭取長興里產業道路災損修復，同時改善校園周邊通學步道，讓孩子上下學更安心。

童子瑋感謝每一位曾經向他反映問題、提供意見的市民朋友，未來他將持續把市民需求放在心上，以更踏實、穩健的腳步，陪伴基隆大步向前，讓城市的每個角落，都能持續變得更好。