童軍冬令營跨縣市學習 多元體驗培養品格自信

童軍冬令營安排學童實際體驗各地多元文化的特色。（記者翁順利攝）

記者翁順利／台南報導

台南市今年度幼童軍、幼女童軍冬令營，號召全市十七所國小的師生和服務員多達三三三人，日前走遍台南、高雄、屏東等地，展開兩天一夜的行程，活動內容結合宗教文化探索、原住民族傳統體驗、生態教育、產業文化與團隊合作活動，讓孩子在自然中學習、多面向成長。

教育局副局長楊智雄以台南市童軍會理事長身分出席晚會活動時表示，幼童軍與幼女童軍是培養自主能力與責任感的重要起點，本次冬令營的課程多元，從佛陀紀念館的人文內涵、原住民族文化的尊重理解，到壽山動物園的生態教育與糖廠產業歷史，各校教職員大力協助遴選與帶隊，得以留下鮮活的生活教育素材。

廣告 廣告

他強調，童軍教育是一種生活化的教育，強調「做中學」精神。本次冬令營規劃完整，從活動安全、場地安排到學習內容，皆由童軍會與關廟國小悉心籌辦，未來將持續與童軍會合作，提供更多優質、多元、有特色的童軍活動，讓童軍精神在校園扎根，培養孩子成為具備自信、服務精神與良好品格的下一代公民。