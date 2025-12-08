童軍服務日 3活動響應

響應「全國童軍服務日」基隆市今年以貼近生活與環境的實際行動，展現童軍「日行一善、服務社會」與「尊重生命、愛護自然」的核心價值。（基隆市童軍會提供）

記者楊耀華∕基隆報導

每年十二月第一個週日為「全國童軍服務日」，基隆市今年以三場貼近生活與環境的實際行動響應童軍精神，從動物關懷、山林永續到植樹護地球，展現童軍「日行一善、服務社會」與「尊重生命、愛護自然」的核心價值；基隆市童軍會理事長張淵翔於上週末全程到場支持，與各團童軍夥伴合影並勉勵大家持續以行動回應城市與環境的需求。

十二月六日鄉野童軍團於基隆寵物銀行舉辦「流浪動物收容照顧之行活動」，帶領童軍了解寵物銀行收容與照護的運作模式，並透過與貓狗的互動學習生命教育與責任意識，活動以「理解、同理、行動」為主軸，讓孩子從真實場域出發，將愛心轉化為對生命的尊重與支持。

廣告 廣告

十二月七日隆聖國小幼（女）童軍於情人湖進行環保永續山林活動，透過親近自然、實作環境守護行動，將永續概念落實在童軍教育的日常學習中；另，基隆市第二十六團亦於八斗國小進行全國童軍服務日植樹活動，以種下綠意的方式，為校園與社區留下長期的環境貢獻，也象徵童軍「把世界變更好」的具體承諾。