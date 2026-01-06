童遊客家冬令營報名 藍染文化認識生活哲學

記者黃朝琴／臺北報導

臺北市客家文化基金會「彩色魔法冒險隊」童遊客家系列活動即起開放報名，以「水與色」及「環境教育」為課程主軸，以客家藍染工藝實作為核心，結合食農體驗與自然觀察，透過多元且具體的學習體驗，引領孩子認識客家文化中的永續生活智慧，歡迎民眾踴躍參加。

臺北市客家文化基金會表示，該課程以客家傳統的「藍染文化」為教學核心，從植物染料的來源與製作過程出發，帶領孩子探索色彩如何在自然條件中生成，並理解其中所體現的環境永續概念，進一步認識客家文化「與自然共生、資源取用有度」的生活哲學。

客家文化基金會指出，為深化兒童與親子族群對客家文化及永續生活的理解，該課程也結合食農體驗與自然觀察等內容，引導孩子理解客家族群如何順應自然條件、善用土地資源，將自然元素轉化為日常生活的美學實踐與生態智慧，進而培養對土地、文化與環境的深層情感連結。

客基會提到，營隊課程以STEAM教育理念，結合科學觀察、藝術創作與文化學習，透過水圳走讀、植物調色實驗及手作體驗，引導孩子「做中學、學中感受」，實際體驗客家族群「取之有度、用之有節」的生活智慧，在課程實作學習的過程中，協助孩子逐步培養合作能力、專注力、自信心與表達能力，化身為「小小藍染師」創作自己專屬的色彩作品，將文化學習轉化為具體的永續行動力。

這次營隊課程活動的特色，包括以藍染文化為媒介，深化環境教育與永續意識；融合STEAM教育，結合科學觀察與藝術創作；培養合作、專注、自信與表達等多元能力；融入客語學習與在地文化的深度探索；以文化資產為主題的情境式學習設計；推動親子共學，促進世代間的文化傳承。

