童醫器捐感恩會 家屬祝福受贈者

童綜合醫院日前舉辦「生命永恆‧愛的樂章─器官捐贈移植感恩音樂會」，邀請捐贈者陳先生的家屬分享心路歷程。陳先生多年前曾接受過肝移植，今年因遭遇意外腦死，再將這顆受人恩惠的肝臟捐出，表現生命接力延續的意涵。家屬亦向在場所有受贈者表達祝福之意。

另一位在今年接受肝臟移植的吳女士也到場，偕同丈夫吹奏薩克斯風，表達內心難以言喻的重生心情。吳女士因肝癌及相關併發症，治療期間病情反覆，身心飽受折騰；決定接受肝臟移植後，等待數個月迎來受贈的好消息，獲得新生不僅喜悅更充滿感激。吳女士也準備花束贈予主治醫師薛冠群，感恩醫療團隊的照護。

活動由副院長童詠偉、移植外科主任黃鐘銘、移植外科副主任薛冠群、腎臟科醫師陳昶旭偕同醫護團隊到場，推廣器捐；並邀請50多位捐贈者家屬、受贈者與受贈者家屬出席。最後以手作耶誕樹象徵善生之樹，祝福捐贈者家屬及受贈者走向新的未來。

現場除了邀請吉他手林大大獻唱多首歌曲；並播放捐贈者、受贈者的生命故事回顧影片，回憶曾經的美好，娓娓道出對不朽生命的敬重與感謝。

童詠偉表示，童醫自2004年開始進行移植截至今年12月15日，腎臟移植115例（活體9例、大愛106例）、肝臟移植96例（活體50例、大愛46例）、心臟1例。移植團隊跨科整合資源，不僅成立病友支持團體，也舉辦各式活動，希望透過交流分享，強化彼此的情感連結與心理支持；更藉由捐贈者家屬及受贈者的分享，提高參與者對器捐的理解與支持，呼籲更多民眾響應。