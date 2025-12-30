童醫熱血超人 共募集123袋

童綜合與台中捐血中心聯合舉辦「熱血超人 童再一起」活動，副院長吳肇鑫（左2）領頭捐出熱血。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

入冬後一波波冷氣團來襲，溫度偏低影響民眾外出意願，也造成捐血量普遍的的下降。目前台中捐血中心A型與O型的血液庫存量偏低，只能供給4至7日使用，童綜合醫院與台中捐血中心聯合舉辦「熱血超人 童再一起」活動，不僅鼓勵醫院同仁挽袖捐出熱血，也邀請民眾響應一起當熱血超人。

「熱血超人 童再一起」活動由童綜合醫院副院長吳肇鑫領頭捐出熱血，許多醫院同仁與民眾也排隊等候，台中捐血中心出動一輛捐血車，6個半小時就有98人捐出熱血，募集123袋血。除了民眾踴躍到場捐血做公益，童綜合醫院的醫師、護理、醫技、行政等人員都在上班前後或休息時間捐出熱血，因為只有血液庫存充沛無虞，才不用擔心在病人危急時出現醫療用血短缺。捐血一袋能救人一命，等待救命的病人就能夠獲得最有效的治療。

吳肇鑫表示，冬天因心血管疾病發生率增加，所以血液的需求量攀升。急診常發生的大量出血病人，更是需要緊急供血維持生命，所以捐血救命，也散播社會溫馨的力量！