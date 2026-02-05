童長期便秘、腹脹 確診先天性巨結腸症

四歲女童小芳自嬰兒時期起便長期便秘、排便困難，腹脹幾乎成日常，家人多年來找不到真正原因，讓媽媽心疼不已，近日轉介至衛生福利部新營醫院，經小兒科張經旼醫師詳細詢問病史及安排影像學與腸道評估等一系列檢查，最終確診為先天性的「巨結腸症」，經與家屬溝通後提出治療計畫與手術，由跨專科醫療團隊合作執行，術後恢復情況良好，不再需要藥物大便能自然排出，腹脹明顯改善，精神與食慾也逐漸恢復。

張經旼醫師表示，「巨結腸症」是因腸道神經發育異常，導致腸道蠕動不足，糞便無法順利排出，症狀常被誤以為只是單純便秘，因而延誤診斷。

小芳媽媽說，孩子從初生起上廁所就沒有順利過，不是排便次數少，就是糞便又硬，常需依賴藥物，甚至需要灌腸才能解便；隨著年紀漸長，不僅排便依然困難，孩子還開始害怕上廁所，影響食慾與活動力，讓家人心痛不捨。

新營醫院小兒科張經旼醫師也特別提醒家長，若孩子自嬰幼兒時期就出現長期嚴重便秘、腹脹不適、排便明顯困難，需長期依賴藥物、灌腸等方式才能排便，甚至生長發育不良，都應提高警覺，儘早就醫接受完整評估，及早診斷並接受適當治療，不僅能改善排便問題，也能避免影響孩子的成長與生活品質。