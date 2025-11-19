童關子嶺溫泉會館玩「雙環」摔斷手 求償百萬敗訴原因曝

台南地院審理採認溫泉會館業者說法，判黃童一方求償敗訴。圖為關子嶺嶺頂公園，圖中店家與新聞事件無關。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓兒童入住台南關子嶺知名溫泉渡假會館，在溫泉區玩雙環時摔落，撞到旁邊木椅，左手骨折。黃童與家長提告求償100餘萬元，會館駁指是黃童使用設施方法錯誤、又無大人陪同使用，館方已設安全使用告示、沒有疏失責任。台南地院法官採認會館說法，判黃童一方求償敗訴。

7歲黃童及其父母主張，他們2023年2月28日下午入住，會館主打是世界三大泥漿溫泉之一。當時，黃童要從溫泉區去游泳池，看到走道設有「雙環」設施，這雙環是提供泡完湯遊客伸展背部肌肉之用。

廣告 廣告

原告方說，黃童一時興起雙手抓住，但雙環潮濕導致手滑，黃童摔落旁邊木椅，受到左側遠端肱骨髁上骨折的傷害，付出醫療、看護等有關費用，雙環潮濕、下方也未設緩衝區或護墊，會館有過失造成黃童受傷，求償100萬餘元。

溫泉會館辯解說，會館溫泉園區的雙環是要讓遊客泡完湯後拉直背椎之用，並非供兒童在上面攀爬、擺盪或嬉戲使用，雙環設施有標明安全使用方法告示，使用雙環安全至上、不要勉強與嬉戲；也公告地面濕滑，行走要小心，使用泡湯區時，兒童要有大人陪同才能入場，

根據監視影像，見當時黃童是獨自一人到雙環區域，沒有家長或大人在旁陪伴，且把雙環當作遊樂場，不斷在旁邊木椅上跳躍、或在雙環上晃動、擺盪錯誤使用至少5分鐘以上，跳躍、吊掛雙環10數次，黃童違反使用規定，應自負過失責任；其母未盡陪同監護之責，也要負過失責任。

會館並說，案發後立刻協助黃童送醫治療，會館人員多次慰問表達關懷，也有包紅包1萬6千元給黃童母親墊付醫療費，業者並無故意或重大過失責任。

法官審理調查時，調閱得知黃童母親有對溫泉會館負責人提告刑事過失傷害，但台南地檢署對負責人做出不起訴處分；同時採認溫泉會館的辯解說明主張，黃童與父母指控會館雙環設施欠缺安全性，致發生事故、有過失的說法，不足採信，判黃童與父母求償敗訴；此案還可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

悚！轎車高速衝撞停等紅燈機車肇逃 彰化女騎士遭捲車底慘死

檢調警掃蕩太子集團第二波抓客服、會計8人 4人移送複訊不發一語

保七刑大隊長爬「八大秀」身亡 陡上秀姑巒這段最吃力

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

