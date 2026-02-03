童B流退燒6天血氧剩85%！肺炎鏈球菌趁虛入侵險喪命

兒科急診醫師吳昌騰分享驚險病例，一名健康男童確診B型流感後服藥退燒，第6天清晨突然呼吸困難、嗜睡，送醫時血氧僅剩85%，雙肺嚴重浸潤緊急送加護病房搶救。

男孩在住院前6天出現39°C發燒、咳嗽流鼻水症狀，診所快篩確診B型流感並給予抗病毒藥物。（示意圖／Pixabay）

吳昌騰在粉專回顧該病例指出，男孩在住院前6天出現39°C發燒、咳嗽流鼻水症狀，診所快篩確診B型流感並給予抗病毒藥物。服藥2天後退燒且症狀明顯改善，家長以為進入恢復期，不料真正的危機發生在第6天。

男孩被送往急診時，胸部X光顯示雙側肺部浸潤，即便醫護立即給氧、投藥，呼吸狀況仍快速惡化。轉院到吳昌騰服務的醫院後，短短6小時追蹤X光發現肺部浸潤更加嚴重，懷疑進展為急性呼吸窘迫症候群，立刻轉入兒童加護病房救治。

廣告 廣告

吳昌騰解釋，經檢查發現男孩不只是病毒感染，而是流感後合併肺炎鏈球菌的繼發性細菌感染。他形容這是「病毒先鋒、細菌接手」的致命模式，流感病毒先破壞呼吸道防禦屏障，讓細菌趁虛而入，導致身體陷入嚴重的發炎風暴。所幸醫療團隊給予高流量氧氣、廣效性抗生素與類固醇等治療後，男孩病情終於好轉。

吳昌騰解釋，經檢查發現男孩不只是病毒感染，而是流感後合併肺炎鏈球菌的繼發性細菌感染。（示意圖／Pixabay）

吳昌騰強調「B型流感也不是溫和的，因為流感重症從不按牌理出牌」，他列出3點保命提醒。首先，流感退燒不等於安全，孩子燒退後若出現嗜睡、精神變差、反應遲鈍，是最重要的警訊。

其次，觀察呼吸比量體溫更重要，當孩子呼吸變快、喘、胸口凹陷，都是立即就醫的理由。最後，小心流感好轉後的回馬槍，症狀改善後突然再惡化，無論是呼吸狀態或意識清醒度，往往是流感重症常見的起點。

延伸閱讀

婚育宅來了！ 北市南京龍江公辦都更將釋出83戶

海上玩水意外受困！澳13歲少年游4hr救全家 被讚「英勇無畏」

案情大逆轉！陸夫妻吃網購娃娃菜大出血送ICU 尪涉下毒被逮