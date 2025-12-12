端出孩子喜歡的菜！台南校園廚餘減量「每天1530公斤」

台南市透過調整菜色等方式，成功讓廚餘減量，孩子們的餐盤都吃光光。台南市政府提供



為防堵非洲豬瘟，政府禁用廚餘養豬，引發廚餘如何去化疑慮。台南市11月啟動「校園廚餘減量運動」，透過調整菜單、精準掌握供餐量、強化用餐教育及落實廚餘瀝水等方式，大幅減少廚餘，平均每天可少掉1530公斤，降幅18.8％，優於預期。

台南市教育局表示，市府推動廚餘減量，除了調整菜單等策略，督學也持續入校督導，檢視廚餘秤重紀錄、供餐流程與調節機制，並協助學校分析前後數據、找出哪些食材最常被剩下，以及改善方向。

推動一個月以來，成效顯著，原本10月底各校回報每日廚餘為8100公斤，教育局原訂3個月降低8％，但在各校師生積極投入下，11月每日平均廚餘已降至6570公斤，降幅達18.8%，遠超預期；學生人均廚餘量也由60克下降至48克，反映菜色接受度明顯提升。

教育局指出，為了達成減量目標，各校推出奇招，例如新南國小由營養師帶領校內小幫手每日記錄各班廚餘量，並回饋至班級討論，協助調整菜單與備餐分量，建立「班級供應量調節表」，依據實際剩食情況調控；同時將食材切成塊狀、絲狀等更易入口型態，有效提升學生接受度。

新民國小則採「班際支援制度」，依據學生用餐反應調整供餐量，防止有吃不完的情況；並針對不受歡迎的蔬菜調整份量以及烹調方式，更厲害的是研發外觀繽紛、提升食慾的創意料理，如散壽司飯等，讓孩子們胃口大開。

教育局長鄭新輝強調，廚餘減量是食育教育、課程與供應制度的長期改善工程，教育局將持續透過輔導機制及跨校分享，協助學校深化成效，讓「珍食惜食」成為校園文化。

教育局表示，透過營養師調整菜單、降低高廢棄率食材比例、優化烹調方式、落實瀝水減重，以及提升學生食慾與食用率等多項措施，才能達到這次的成果。這些經驗已成為全市推動廚餘減量的重要借鏡，讓「珍惜食材、友善環境」逐步成為校園文化。

