端午不只吃粽子 北港公益活動倡導健康與關懷同行

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【記者 蘇峯毅／雲林 報導】迎接端午佳節來臨，社團法人雲林縣婦幼關懷協會11日上午在北港武德宮舉辦「115年度端午敬老暨關懷弱勢家庭」活動，除關懷地方長者及弱勢家庭外，也結合健康飲食宣導，希望讓民眾在歡慶佳節之餘，兼顧健康生活，打造兼具溫暖與健康的端午節。

活動由雲林縣議員蔡岳儒長期推動，並由北港武德宮、雲林家扶中心及各界愛心資源共同參與，希望透過節慶關懷活動，讓弱勢家庭及長輩感受到社會支持與照顧。

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▲北港武德宮舉辦端午敬老暨關懷弱勢家庭活動，提前為弱勢族群送上節慶祝福。（記者蘇峯毅攝）

仁一醫院主任秘書吳雅雯特別於活動中分享健康飲食觀念。她表示，端午節享用粽子時，可搭配蔬菜及適量水果攝取，以維持營養均衡。由於粽子主要由糯米及各式餡料製成，建議民眾依照個人健康狀況適量食用，並養成細嚼慢嚥的習慣。

吳雅雯提醒，患有慢性疾病或有特殊飲食需求的民眾，應依循醫師及營養師建議調整食用份量。除了享受節慶美食外，也應維持規律作息與適度運動，才能兼顧健康與生活品質。

▲雲林家扶中心主任廖志文(右)感謝社會各界支持，讓扶助家庭感受節慶溫暖。（記者蘇峯毅攝）

雲林家扶中心主任廖志文指出，物價上漲對許多扶助家庭造成不小壓力，感謝各界愛心人士長期支持，讓家扶家庭能在節慶時刻感受到社會溫暖，也讓孩子們擁有更多成長的力量與希望。

蔡岳儒表示，端午關懷活動已持續推動多年，除了希望照顧弱勢族群外，也期待藉由公益活動凝聚地方力量，讓互助精神持續在社區發揚光大。

北港武德宮表示，端午節不僅是傳統文化的重要節日，更是傳遞關愛與分享幸福的重要時刻。未來將持續透過各類公益服務與關懷活動，串聯社會資源，共同打造更有愛、更溫暖的社會環境。