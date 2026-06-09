端午不只吃粽子！波麗路雞排飯變身一口粽、頂呱呱推鹹蛋黃呱呱包搶攻節慶商機

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（圖／品牌提供）

隨著端午節腳步接近，各大餐飲品牌紛紛推出節慶限定商品搶攻商機。今年除了傳統粽子之外，兩家深受台灣人喜愛的老字號品牌也端出充滿創意的端午提案，分別將招牌料理重新演繹成應景美食，讓熟悉的經典風味換上全新面貌。

創立於1934年的波麗路西餐廳，向來被譽為台灣最具代表性的老字號西餐廳之一。今年端午節，品牌首度將人氣招牌「波麗路雞排飯」化身為期間限定的「經典雞排飯一口粽」，而且採取只送不賣的方式回饋顧客。

對許多老饕來說，波麗路雞排飯堪稱台灣西餐文化的代表作。不同於一般印象中的炸雞排便當，波麗路版本融合洋食與台味特色，以白米與糯米混合烹煮，搭配特製白醬與蔬菜高湯慢火燉製，口感介於燉飯與燴飯之間，充滿濃郁香氣與獨特層次。再加上外皮微焦、肉質鮮嫩的香煎雞腿排，以及堪稱靈魂的濃郁玉米醬，共同構成許多人記憶中的經典滋味。

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（圖／波麗路西餐廳提供）

此次主廚特別從雞排飯汲取靈感，將白米改以糯米呈現，透過炊飯工法蒸製，讓米粒完整吸收雞肉與高湯精華，再將雞腿肉包裹其中，以粽葉製成一口大小的迷你粽。小巧體積卻完整保留雞排飯的風味精髓，成為兼具節慶儀式感與創意巧思的限定美食。自6月12日至6月19日期間，凡於波麗路創始本店點購任一套餐，即可獲得一顆限量版「經典雞排飯一口粽」。

另一邊，台灣第一家本土速食品牌頂呱呱，則以每年端午節都備受討論的招牌「呱呱包」為基礎，推出全新限定商品「鹹蛋黃呱呱包」，用濃郁蛋黃香氣為經典美味增添新層次。

呱呱包向來被不少消費者視為另類粽子代表，以香菇糯米飯與瘦肉餡包裹於雞皮之中，再經油炸製成，兼具米香、肉香與酥脆口感。這次新推出的鹹蛋黃版本，在原有配方中加入鹹蛋黃元素，讓濃厚鹹香與糯米飯完美融合，每一口都能感受到蛋黃、肉餡與米飯交織出的豐富風味，也讓熟悉的呱呱包多了一份端午節限定氛圍。

（圖／頂呱呱提供）

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