端午中和賞青農 展售特惠加碼送新北幣

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

歪皮植物種植多樣觀葉植物，主打綠療育盆栽。(圖:新北市政府農業局提供)

▲歪皮植物種植多樣觀葉植物，主打綠療育盆栽。(圖:新北市政府農業局提供)

新北市政府農業局十二日表示，端午節連假開始，新北市政府農業局邀請市民至六月十四日，每日上午十時至晚間八時，前往中和區四號公園參加「新北青農端午展售會」。現場有多款新北青農的優質農產品，包括天然蜂產品、薄荷精油、有機蔬菜、新鮮羊奶等，適合作為端午伴手禮。

展售會首日，快閃攤位「歪皮植物」與「桃植物精油工坊」提供多款盆栽與精油優惠。接著在六月十三日與十四日，青農品牌「三寶爸的窩」及「秦佳圓有機農場」將推出蜂蜜飲品與有機蔬菜特價。

廣告 廣告

現場還有獲獎的「昌輝養蜂場」與「鼎勝養蜂場」，提供特價蜂蜜。新鮮羊乳及相關產品也可享折扣。此外，來自三峽的「小棲蘭森林農場」與「錦川食堂」則提供各式熟食與伴手禮。

新北市農業局指出，展售會期間每日下午二時起，現場將加碼發送百元新北幣。民眾只需利用行動電話下載並安裝「我的新北市應用程式」，註冊登入會員後前往活動現場的「新北幣服務台」，說出通關密語「新北青農讚！」，即可透過手機掃碼領取價值一百元的新北幣，並可立即於當日展售的所有新北青農攤位折抵消費，數量有限，發完為止。

新北市政府農業局長諶錫輝強調，家人團圓最重要的基石就是健康。此次展售會精選的青農產品，秉持市府推動「農業健康市」與「農業健康式」的永續理念，不僅提供減碳、精緻的在地綠色消費，更有助於建構農業、市民與生態共好的大健康環境，期盼透過市民的實際行動支持，為辛勤耕耘的在地青農注入更多創新與發展能量。