端午佳節飄粽香 桃園市場人氣名粽推薦一次看
端午節將至，桃園市政府經濟發展局推薦桃園公有零售市場多款人氣應景美食，從傳統南北粽、客家粄粽到特色鹼粽，各具風味與特色，邀請民眾走進市場，品嚐市場職人的手作好味道，感受濃厚節慶氛圍。
經發局表示，桃園各公有零售市場匯聚許多深耕在地多年的特色攤商，不少店家更以堅持手工製作與傳統工法，累積不少忠實顧客。其中，桃園新永和市場F20號攤「嘉義（張）肉粽」堅持新鮮製作，以口味豐富的道地肉粽深受在地居民喜愛；中壢興國市場187號攤「涵風食品」則在傳統中求創新，特別推出選用小薏仁製作的薏仁粽，成為民眾喜愛的特色口味；桃園東門市場17號攤「古早味包子饅頭」主打傳統手工製作，以樸實家常風味擄獲不少老饕青睞。
此外，楊梅大成市場9號攤「香圓食品」推出香Q可口的客家粄粽與清涼消暑的鹼粽，展現多元節慶滋味；楊梅第一市場11號攤「傳承客家古早味應節食品」則以純米手作呈現濃厚客家特色與傳統節慶精神；平鎮忠貞市場14號攤「爆米花」也於端午節前推出限量手工肉粽(6/6至6/19限定販售)，以職人手作與限量供應吸引民眾搶購，展現桃園市場多元且豐富的飲食文化。
經發局指出，傳統市場不僅是民眾採買的重要場域，更承載著地方人情味與節慶記憶。許多攤商堅持手工製作與傳統工法，透過一顆顆用心製作的粽子，傳遞市場獨有的溫度與在地特色，也讓民眾在節日期間感受家的味道。經發局也鼓勵民眾於端午節前夕走訪桃園各公有市場，支持在地攤商與傳統市場消費，選購兼具美味與特色的節慶食品，一同感受桃園市場豐富多元的美食魅力。
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