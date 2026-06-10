端午傳溫情 板橋百位里長包萬顆粽關懷弱勢

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《圖說》民政局長林耀長〈中〉與陳奇正區長〈左一〉一同致贈感謝狀予慈惠宮(左2)、深丘福德宮(左3)、新海瓦斯(右2)、接雲寺(右3)等贊助單位。〈板橋公所提供〉

【記者葉柏成/新北報導】端午佳節將至，粽香不僅傳遞節慶氣氛，更凝聚社會關懷力量。板橋區公所今（10）日在公所大禮堂舉辦「2026板橋慶端午」公益活動，結合在地宮廟與企業資源，邀集近百位里長及300位志工齊聚一堂，共同投入包萬顆愛心粽行列，希望透過實際行動，將溫暖與祝福送到經濟弱勢家庭手中。

區長陳奇正表示，「手包肉粽送愛心」慈善公益活動自民國101年起持續辦理，至今已邁入第15年，長年獲得地方各界熱烈響應。今年活動結束後，下午2時將於區公所大門發放萬顆愛心粽，預計嘉惠板橋區近千戶經濟弱勢家庭，讓低收入戶及獨居長輩都能感受到端午佳節的溫暖與祝福。

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《圖說》貴賓體驗包粽，與現場民眾一同分享佳節喜悅。〈板橋公所提供〉

此外，陳奇正頒發感謝狀，感謝板橋慈惠宮、板橋接雲寺、板橋深丘福德宮、板橋北極壇及新海瓦斯股份有限公司多年來持續支持公益，慷慨捐贈愛心粽及相關資源，共同照顧地方弱勢族群。他表示，每一顆粽子不只是節慶食品，更承載著社會各界的關懷與善意，透過公私協力整合資源，讓需要幫助的家庭感受到社會溫情。

活動現場熱鬧溫馨，志工們熟練地將糯米、香菇、肉塊等豐富食材包入翠綠粽葉中，一雙雙巧手翻飛不停，將滿滿心意包裹成一顆顆飽滿的愛心粽。里長們也親自捲起袖子參與製作，與志工們分工合作，在歡笑與互助聲中，共同完成這場充滿愛的公益接力。

《圖說》里長、志工認真包粽，齊心協力完成一串串充滿祝福的粽子。〈板橋公所提供〉

陳奇正指出，隨著一顆顆愛心粽完成包製，也象徵著一份份祝福即將送達。板橋區公所期盼透過活動拋磚引玉，凝聚更多社會力量投入公益服務，讓傳統節慶不只是文化傳承，更成為關懷弱勢、分享幸福的重要時刻，共同打造充滿愛與希望的宜居城市。