端午出遊前 旗山監理站提醒車輛定檢別忘記

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端午連續假期自六月十九至廿一日止共計三天，監理所站和民間代檢廠將停止受理車輛檢驗；若您的愛車檢驗日期將到，請提早因應，以免逾期受罰。

旗山監理站今(十)日表示，定期檢驗最後一日如介於端午連續假日期間，則可順延至假期後第一個上班日六月廿二日完成車輛檢驗；逾期仍未參加車輛定期檢驗者，將依道路交通管理處罰條例規定處九百元以上一千八百元以下罰鍰，逾期六個月以上者，還會被註銷車輛牌照。為避免假期結束後第一個上班日檢驗車潮擁擠，導致上班時間內無法驗車，耽誤寶貴時間，請儘早規劃驗車，讓出遊時車輛保持最佳狀態，亦可避免驗車逾期受罰。

旗山監理站提醒，為降低車主因未注意驗車時間被罰，可增加申請手機簡訊及電子郵件通知服務，也可免費下載監理服務APP，請民眾多加利用。