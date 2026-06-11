端午前夕苗副縣長率團慰勉國軍

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端午前夕苗栗縣副縣長賴香伶（左三）率團慰勉國軍官兵並致贈端節慰問金。（記者江乾松攝）

▲端午前夕苗栗縣副縣長賴香伶（左三）率團慰勉國軍官兵並致贈端節慰問金。（記者江乾松攝）

端午佳節將至，在節慶前夕向役男與國軍官兵致意。苗栗縣政府並依年度慣例致贈端午節加菜金昨十一日上午由副縣長賴香伶率團前往苗栗縣後備指揮部慰勉轄內各軍事單位官兵，致贈端午加菜金，副縣長賴香伶表示，端午節是家人團聚的重要時刻，但許多役男與官兵因肩負任務，無法返家過節，仍堅守戰備與勤務崗位，守護國家與地方安全，使民眾能安心歡度佳節。期盼在傳統佳節中，讓堅守崗位的弟兄們感受到來自家鄉的溫暖與支持。

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副縣長賴香伶昨十一日偕同民政處兵役科長賴木山、中區後備指揮部政戰主任韓順操、苗栗縣後備指揮部指揮官徐銘志、議長李文斌機要秘書李文星、地區顧問團榮譽團長翁麗雄等代表，代表縣府與鄉親，向國軍弟兄表達最誠摯的感謝與敬意。

副縣長賴香伶表示，當前國際情勢持續變化，區域安全挑戰日益嚴峻，國防與全民防衛的重要性更加凸顯。國軍不僅是國家安全最堅實的防線，也是民眾最安心的依靠，社會各界皆應共同支持國軍，凝聚防衛力量。賴香伶表進一步指出，近年中央積極推動全民防衛動員及全社會防衛韌性，地方政府亦持續配合辦理災害防救與應變演練。苗栗縣政府與駐軍單位長期建立良好合作基礎，在災害防救、緊急應變、後備動員及地方協勤等面向，皆能迅速整合資源、有效支援，展現軍民合作默契。

最後，副縣長賴香伶感謝部隊長期投入地方服務，展現「軍愛民、民敬軍」的精神，並強調縣府將持續配合中央政策，深化跨機關合作，共同提升整體應變能力與社會防衛韌性並祝期盼未來持續強化軍民夥伴關係，共同守護苗栗與國家安全，讓每一位堅守崗位的軍人都能感受到「家在苗栗」。