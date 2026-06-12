端午前豬價每公斤微漲近百元 中秋節後有望回穩
端午節將屆，雲林縣肉品市場12日表示近日豬肉每公斤平均拍賣價約在97元，與去年同期相比，增加2元左右，主要是今年初仔豬下痢等因素，導致育成率與換肉率不佳，不過目前豬隻進場量維持穩定，價格不會有太大波動，價格微漲主要是端午節需求正常表現，預估中秋過後會有回穩空間。
今年2月國內豬價因美豬進口衝擊等因素一度下跌，後持續回穩，5月初回到每公斤80元以上，5月下旬每公斤達90元以上。11日雲林肉品市場每公斤平均拍賣價為96.03元，目前單日平均豬隻拍賣約在2000頭，供貨穩定，價格在短期內不會有太大改變。
雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，今年初仔豬出現下痢情況，導致育成率不佳，量少價格出現上漲空間，不過消費者會改買雞肉等期他肉品因應，因此豬肉價格沒有大幅度的波動，端午節前2周平均拍賣價為97元，與去年同期相比小漲2元，屬合理範圍內。
黃加安提到，端午節前大家包肉粽，對豬肉需求量較大，價格微漲是節慶性需求，端午節後需求量減少，便有下降空間。但夏天氣溫高，豬隻食量降低換肉率也跟著下降，量少情況下價格也可能上漲，中秋前烤肉旺季價格會跟著漲，要等到中秋後才有回穩空間。
肉品市場業務課長陳美君指出，近期豬隻單日平均拍賣頭數在2000頭左右，端午節前需求增加，平均拍賣隻數會隨著端午節的接近而增加，預估下周一與周二約在2300頭，周三可能增至2400頭。
粽子店家說，這幾年通膨嚴重，萬物漲不停，今年端午節除豬肉小漲，粽葉、糯米也跟著漲，人工更是愈來愈貴，因此粽子價格會調漲1成左右。有些社區民眾乾脆集資買食材大家一起包粽子，藉由大量購買食材降低成本。
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