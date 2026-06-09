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▲端午勞軍感謝國軍守護家園，張善政肯定全民防衛韌性成果。（圖/市府提供）

【記者范文濱／桃園報導】

端午佳節將至，為感謝國軍官兵長期肩負戰備整訓、災害防救及守護國家安全重任，桃園市政府9日舉辦端午節勞軍活動，並結合在地職業運動資源向駐守桃園的國軍單位表達敬意。桃園市長張善政表示，國軍不僅是國家安全的重要後盾，也是地方面對災害與緊急事件時最堅強的支援力量，市府特別在端午節前夕向全體官兵致上誠摯感謝。

張善政下午於市府出席「115年端午節勞軍活動」時指出，日前桃園辦理「2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，市府與國軍共同投入演練及支援工作，充分展現中央、地方與軍方攜手合作的成果，也讓全民防衛韌性的概念透過實際演練獲得驗證。

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張市長表示，面對各項災害防救及安全挑戰，國軍始終站在第一線守護國家與人民，無論平時戰備整訓或緊急應變任務，都展現高度專業與使命感，因此市府藉由勞軍活動向官兵表達最深的敬意。

張善政也特別感謝樂天桃猿球團及市府各局處共同促成本次活動，透過結合桃園在地職業運動資源，除致贈慰勞金外，也提供球票及紀念品，希望讓國軍官兵感受到地方社會的支持與關懷，進一步凝聚軍民情誼。

陸軍司令部政戰副主任謝勇維少將表示，感謝桃園市政府用心規劃端午節勞軍活動，讓官兵感受到來自市府與市民的溫暖支持。國軍未來將持續精進戰備整訓工作，強化防衛能量，守護國家安全與社會安定，也盼各界持續支持國軍，共同維護國家發展與人民福祉。

民政局表示，適逢端午節前夕，市府特別向駐守桃園地區各國軍單位表達感謝與敬意，本次共致贈10個國軍單位勞軍款總計68萬元，感謝官兵長期投入戰備整訓、災害防救及各項支援任務，守護國家安全與市民生活。

今日包括民政局長劉思遠、衛生局副局長黃翠咪、消防局主任秘書李振坪，以及陸軍司令部、陸軍通信電子資訊訓練中心、桃園市後備指揮部及陸軍第三地區支援指揮部等軍方代表均出席活動，共同見證軍民合作與交流成果。

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