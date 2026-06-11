端午天師驅五毒大法會 大台南凌霄寶殿天公廟武龍宮取午時水、立蛋

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大台南凌霄寶殿天公廟武龍宮將於端午節當天舉辦「端午天師驅五毒錫福祿財子壽大法會」，報名參加者可獲贈天師加持的香包。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接端午節，大台南凌霄寶殿天公廟武龍宮將於19日端午節當天，舉辦「端午天師驅五毒錫福祿財子壽大法會」，除了有天師驅五毒科儀、為信眾點硃砂，還有取午時水、立蛋、闔香、團拜等，中午並準備肉粽及西瓜與信眾分享。

武龍宮主委王大明表示，端午節自古有驅邪避煞、祈福納祥的民俗意涵，當天活動將於上午8時30分開始，由許白龍臥雲道長團隊主持，包括五龍寶珠、五龍峰、五龍池等科儀，祈求國泰民安、風調雨順，現場也設有七星平安橋，下午2時天師驅五毒科儀，將為信眾點硃砂，報名參加者，將贈送天師加持的香包、靈符與粽子，象徵祈求身心安定、遠離災厄、增添福氣。

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當天也將邀請參與的民眾一同在廟前廣場立蛋祈福，中午12時則備有肉粽、西瓜與信眾結緣。

王大明說，希望透過活動讓民眾感受台南宗教文化的溫度及祈求平安、健康。

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