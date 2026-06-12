端午將至！芳療師帶你認識端午節的守護植物「艾草」與「菖蒲」

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每到端午節，除了各式各樣的粽子與熱鬧的划龍舟活動之外，最令人印象深刻的畫面是家家戶戶門口懸掛的「艾草」與「菖蒲」。這次，請芳療師與我們聊聊這兩種在東方文化裡極具代表性的植物。

印茴 SPA 館長陳美智芳療師表示，在我們的眼中，「艾草」與「菖蒲」或許只是端午節的傳統裝飾；在古人的生活中，這兩種植物其實肩負著守護家宅、避邪除穢的重要任務。

為什麼會有這樣的說法呢？因為端午時節正值春夏交替，氣溫逐漸升高、濕氣變重，蚊蟲、蛇蠍、蜈蚣等所謂的「五毒」開始大量出沒。同時病菌也容易滋生，在醫療與衛生條件尚未發達的年代，瘟疫往往容易在這個時節流行。

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因此，端午節其實不只是慶祝節日，更是一場古人面對疾病與自然環境的生存智慧。陳美智說，農曆 5 月 5 日，在古代被稱為「惡月惡日」。

從節氣的角度來看，端午也是一年陽氣最旺盛的時刻。當陽性能量運行至頂峰之後，便開始逐漸轉向衰退。這是「陽極而陰生」的轉折點：所謂的「一陰生」。

陳美智表示，陰陽交替之際，天地之氣處於變動狀態，因此容易產生不安定感。這種介於盛與衰、生與死、光明與幽暗之間的過渡時刻，也被視為需要特別謹慎的日子。

於是，人們便在門口懸掛菖蒲與艾草，希望藉由植物本身的香氣與生命力，驅趕蚊蟲、遠離疾病，也象徵避開厄運與災禍。

艾草：讓靈魂回到身體

艾草帶著濃郁而特殊的氣味。它的香氣微苦、溫暖、厚重，不像玫瑰或茉莉那樣討人喜歡，甚至有些人第一次聞到時會覺得過於直接。但也正因為如此，它擁有極強的存在感。

從古至今，艾草被廣泛運用於驅蟲、防疫、淨化空間與民俗儀式之中。端午節掛艾草的習俗，便是希望藉由它旺盛的陽性能量來保護家宅平安。如果用象徵的角度來看，艾草像是一位將人從夢境中喚醒的守護者。

許多身心虛弱、精神耗損，或長期活在思緒與幻想之中的人，往往不一定喜歡艾草的氣味。陳美智指出，因為艾草具有一種把人「拉回現實」的力量。「它像陽光，也像土地。」

當一個人過度憂慮、過度幻想、過度漂浮，甚至逐漸失去生命存在感時，艾草會提醒他：真正的療癒，不是離開身體，而是學習再次住進自己的身體裡。陳美智說：「靈魂來到世上，並不是為了逃離生命，而是為了完整地活著。」

菖蒲：讓意識回到清明

菖蒲帶著辛香、青綠且富有穿透力的香氣。他的葉片細長而筆直，如同一把把綠色長劍，因此自古便有「蒲劍」之稱。陳美智指出，在東方文化裡，人們認為菖蒲能夠斬除邪穢、驅散混亂，因此常與艾草一同懸掛於門前。

如果說艾草代表生命力，那麼菖蒲則代表清明的意識，「從混沌回到清明，從迷失回到覺察。」然而，比起艾草的厚實與溫暖，菖蒲更像是一陣吹散迷霧的風。特別適合那些感受力強、容易受外界影響的人。

當我們長期處在焦慮、混亂、思緒紛飛、難以專注的狀態時，菖蒲能幫助我們重新整理思緒，讓散亂的意識逐漸聚焦。從象徵層面來看，菖蒲所做的並不是戰鬥，而是「辨識 」：

辨識什麼是真正重要的。

辨識哪些念頭屬於自己。

辨識哪些情緒只是暫時經過。

陳美智說明，我們用艾草帶回生命的力量，讓菖蒲帶來意識的清明。在各種生活的流轉、考驗裡，依然記得回到自己的身體，回到自己的心。

文 / 黃慧玫、圖 / 巫俊郡