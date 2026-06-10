端午慰勞國軍官兵 侯友宜致贈慰勞金感謝守護新北
（記者陳志仁／新北報導）端午節將至，新北市政府今（10）日於市政會議舉辦端午節慰勞國軍活動，由新北市長侯友宜親自致贈慰勞金給10個國軍部隊，感謝官兵長期協助地方事務及投入災害防救工作，並向所有國軍弟兄姐妹致上佳節祝福與敬意。
此次受贈單位包括陸軍第六軍團指揮部、陸軍關渡地區指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、北部地區後備指揮部、新北市後備指揮部、憲兵第二○五指揮部、新北憲兵隊、陸軍新北市後備旅、陸軍聯合兵種第二六九旅及國防部資通電軍指揮部等10個單位；侯友宜在新北市軍人服務站站長吳遠里陪同下，逐一致贈慰勞金予各部隊代表，感謝國軍守護地方安全及支援災害防救工作的貢獻。
侯友宜表示，慰勞活動不僅是向國軍官兵表達感謝，也是強化軍民合作與互信的重要機會。國軍長期肩負保家衛國重任，更在災害發生時第一時間投入救援工作，是維護城市穩定與民眾安全的重要力量；市府未來將持續支持國軍執行各項任務，攜手守護新北市民的生命財產安全。
陸軍第六軍團指揮部代表致詞時感謝新北市政府長期支持與鼓勵，強調國軍將持續堅守崗位，在複雜國際局勢下善盡職責，成為守護地方安全最堅實的後盾；此外，憲兵第二○五指揮部及陸軍聯合兵種第二六九旅近年也積極協助替代役備役役男實彈射擊訓練，確保相關任務順利推動。
新北市政府民政局局長林耀長說，每逢颱風來襲，國軍均能迅速動員支援災害搶救與復原工作，去年多次颱風侵襲期間，國軍即配合市府災害應變中心整備待命，全力投入救災工作；今年因應漢光演習及城鎮韌性演習等任務，國軍官兵持續投入演訓與整備，展現與地方政府攜手合作、共同守護家園的決心與行動力。
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