端午憐惜弱勢朋友 左鎮噶居寺與蔣揚邀六大社福團體圍爐餐敘
又到五月端午粽香季節，憐惜社會弱勢朋友，臺南左鎮噶瑪噶居寺與台灣噶瑪噶居協進會與財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會循例於端午節前，舉辦慈善關懷活動，12日中午於臺南市北區極鮮火鍋店辦理「115年粽香有愛－端午關懷聚餐」活動，邀請轄內六大社福團體成員約241人享用美食，並發放每人2千元福田金；左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切也到場送祝福，期盼佛祖之愛陪伴同行，為生命點希望之燈。
蔣揚與噶瑪寺於端午前夕邀弱勢朋友歡慶佳節已有數十年歷史，最早是從照顧街頭孤單街友做起，喚起社會重視後，，將重心移到更需要幫助的對象，近十年陸續邀請各障別弱勢社福團體加入，藉由豐盛熱食與福田金為弱勢朋友帶來溫暖與希望，暫時放下生活中的苦難，也讓各團體成員相互交流打氣，累積面對未來的勇氣。
今年端午餐敘邀請社團法人台南市聲暉協進會聽障朋友，社團法人台南市脊髓損傷者協會、社團法人台南市腦性痲痺之友協會、社團法人台南市慈光身障協會、臺南市復健青年勵進會肢障朋友，以及社團法人台南市佑明視障協進會視障朋友加上伴陪者總計約241人出席，開心的選用及品嚐喜愛的美食，度過輕鬆小週末。
洛本天津仁波切表示，近年天災頻繁，國際情勢也不平靜，消費物價上漲，加上企業裁員、減薪等，直接影響底層經濟，工作不好找，貧富差距越來越大，弱勢者處境更弱勢，令人憂心；端午關懷聚餐不僅是提供一頓餐食，更重要的是給予一份希望，讓參與成員知道，即是在最困頓時仍不孤單，社會上仍有人重視與關心，不應自怨自艾，應懷抱希望勇敢前進。
洛本天津仁波切也感謝各金剛昆仲在此端午粽飄香、菖蒲揚季節，仍不忘世間苦命人，愛心相助此次餐敘活動，將對端午節慶裹粽投餵魚族的善念，化為敬奉一餐甘露的慈悲，也期許眾人能以慈悲看待世人，不吝對弱勢伸出援手，為世界投注更多善念。
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