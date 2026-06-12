端午招財必看！煮午時水「2秘訣」曝光 命理師：讓財運順風順水

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生活中心／許智超報導

王老師分享煮午時水的訣竅。（示意圖／資料照）

2026年端午節（6月19日）即將到來，除了吃粽子之外，許多人也會煮午時水來招財跟祈求好運。對此，命理專家王老師分享煮午時水的訣竅，同時要準備16元硬幣或小噴瓶，便能夠讓你的財運「順風順水」。

王老師在臉書粉專表示，今年端午節是國曆6月19日，當天是子日，由於子午相沖，因此雖然叫午時水，但千萬不要在午時煮。

王老師指出，首先要在當日的午時（11時至13時之間）接水，並拿到戶外曬太陽15分鐘，而這瓶水就是你丙午開運的午時水。

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接著有2種方式：

第1.煮水開財運

在未時（13時至15時間）把曬好的午時水加入一點「鹽巴」，原因是因為赤馬火太旺，而鹽巴屬水，用鹽水煮可以淨化、納氣與除燥氣，只取午時水的極陽之氣，便能夠讓財運「順風順水」。

另外準備硬幣16元，河圖1、6屬水，把硬幣放到鍋裡煮沸即可，再把硬幣裝瓶放在財位，你今年的招財神器就完成了。

第2.小噴瓶

把曬好的水裝入小噴瓶，隨身攜帶，只要噴灑它就會有淨化的效果。

此外，王老師也曾提到，今年赤馬紅羊極火月，有2個方法可以「借火生財」，讓財運翻運成長。第一是「吉日存錢法」，端午節當天是今年陽氣最旺的開運日，因為離卦屬火，若到銀行或ATM裡存錢到平常生財用的帳戶，金額不限，存完錢後默念「五路財神開寶庫，八方財氣入我門，乾元亨利貞」，就可以借火生財，讓好運複利滾存。

王老師透露，還有「天時補庫法」，在端午節當天到廟裡誠心參拜補財庫，但記得當天是子日，子午相沖，因此祭拜時要避開午時，即可消災解厄，讓下半年運勢大開、財庫滿滿。

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