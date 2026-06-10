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端午敬軍 南投縣各界提前向國軍致敬 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】端午節將到來，為謝國軍守護國家安全，協助救災，南投各界10日下午由縣府秘書長李良珠率領，前往集集兵整中心，舉辦勞軍活動，並致贈加菜金給軍事單位，向國軍表達敬。

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由縣政府、軍人之友社南投服務站、鄉鎮市公所等單位組成的勞軍團，10日下午前往集集兵整中心，並舉行「南投縣各界慶祝115年端節敬軍慰問活動」，除了向軍人致敬，也致贈加菜金給陸軍兵工整備發展中心、國防部軍備局生產製造中心209廠、南投縣後備指揮部、南投縣後備旅、南投憲兵隊等單位；勞軍團感謝國軍平時戮力戰備整訓、執行各項勤務，並在災害防救、緊急應變等活動，密切和地方合作，守護民眾安全。

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縣政府秘書長李良珠代表縣長許淑華出席活動表示，國軍長年辛苦無私奉獻，端午前夕到軍事單位勞軍，主要是感謝國軍，向國軍致敬，因為國軍平時堅守崗位，必要時還要協助救災。敬軍慰問，希望發揚「軍愛民、民敬軍」精神。

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縣府表示，國軍是國家安全最堅實的後盾，也是地方防災與安定的重要力量。

南投縣地形幅員遼闊，山區聚落與河川分布多元，每逢颱風、豪雨、地震等天然災害，國軍總能在第一時間投入救災及支援任務，其紀律、效率與專業深受地方肯定，端節敬軍慰問不僅是節日前夕的關懷，更是深化軍民合作情誼的重要連結。未來縣府將攜手軍人之友社及各界力量，關懷國軍官兵與軍眷，支持國軍各項任務。（圖／記者石振賢翻攝）