端午暖心送愛 林琨瀚傳遞節慶溫情
端午佳節將至，新竹市副市長林琨瀚8日代表市長高虹安親自走訪東香里資收行動站，慰問長期守護城市環境、默默奉獻的資收個體戶，感謝協助推動資源循環與環境維護的辛勞與奉獻。除致贈環境部提供的優質農產米之外，市府也特別加碼「保溫瓶」及使用廢棄寶特瓶再製而成的「再生手機掛繩」，展現節能減碳、循環再利用的環保立意。
環保局說明，「資收關懷計畫」提供資收個體戶保價收購補貼，每人每月最高補助可達5,000元，且回收價格較一般市價高出2至3倍，今(115)年特別提高鋁罐、電子電器及資訊物品等3大類的回收價金，透過優於市價的「保價收購」制度穩定其收入。「資收行動站」藉由回收商專車主動到點服務，深入偏遠地區或行動不便的資收個體戶，提供「定點秤重、即時收購」的服務模式，降低資收物搬運負擔，打造兼具循環經濟與社會支持的共融照顧網絡。
環保局指出，期望透過提升資源回收誘因，強化資源循環利用成效，進一步落實聯合國永續發展目標SDG6「淨水與衛生」及SDG11「永續城市」，減少廢棄物對城市環境及水源品質所造成的負擔。
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