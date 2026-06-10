端午最強轉運！大甲鐵砧山取午時水 人氣燈組「靈鹿」登場

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端午節將至，台中市觀旅局長陳美秀10日表示，台中鐵砧山劍井取午時水活動今年主題為「端午旺、馬午吉」，當日除發放500份午時水紀念瓶，也將結合今年燈節人氣燈組「靈鹿」展示，盼讓民眾感受到不同的節慶魅力。去年活動照。（觀旅局提供）

一年一度的端午節下周五登場，台中市大甲鐵砧山劍井取午時水活動每年皆吸引近千人參與，台中市觀旅局長陳美秀10日表示，今年主題為「端午旺、馬午吉」，祝福民眾取午時水好運旺整年，當日除發放500份午時水紀念瓶、立蛋體驗等外，也將結合今年燈節人氣燈組「靈鹿」展示、小丑氣球表演及變臉秀等，盼讓民眾感受到不同的節慶魅力。

陳美秀說，鐵砧山劍井取午時水活動每年皆吸引近千名民眾參與，已成為中部地區具代表性的端午節慶活動之一，並說明今年以端午旺、馬午吉為主題，諧音寓意「馬上有吉利」，希望民眾取午時水後，好運能夠旺整年，節慶當天將從上午10時起發放限量500份午時水紀念瓶兌換券，數量有限、送完為止，若未取得也不要氣餒，中午12時10分後開放自備容器裝取。

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陳美秀表示，今年活動不僅有傳統習俗中的取午時水、立蛋體驗及比賽，還有陸爸爸說演故事劇場介紹劍井傳奇與端午習俗、小丑氣球表演、變臉秀等，其中在立蛋PK比賽，民眾若於3分鐘內立最多顆雞蛋，還可帶一盒雞蛋回家，其餘參加者則也有艾草小香包。

陳美秀說明，端午節向來被視為招福納吉的重要節日，今年還特別將2026台灣燈會受到歡迎的靈鹿燈組「青剛櫟」及「穀穗」移至活動現場展出，陪伴大家一同祈福開運，歡迎民眾端午連假來鐵砧山取午時水時，除為自己及親友祈求平安健康、好運旺來，也能深度體驗台中景點，大台中走透透。

觀旅局風景區管理所補充，考量部分民眾無法到場參加，故也在臉書官網推出端午習俗攏馬知線上活動，只要正確回答端午習俗相關問題，即有機會抽中限量20份午時水紀念瓶及艾草小香包。

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