端午有禮 資收個體戶獲贈物資

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

環保局向長期投入資源回收工作的個體戶人員致贈白米、防護手套及清潔用品等物資，表達感謝與關懷。(環保局提供)

記者林怡孜／台南報導

端午節將至，為感謝資源回收個體戶長年投入環境維護工作，環境部攜手台南市環保局辦理關懷慰問活動，致贈在地農產米、防護手套、清潔用品及生活物資，向這群默默守護城市環境的環保尖兵表達感謝，也提前送上佳節祝福。

環保局表示，資源回收個體戶長期穿梭於社區巷弄之間，協助回收、分類各類資源回收物，不僅維持市容整潔，更是資源循環體系中不可或缺的重要力量。許多從業者同時也是經濟弱勢族群，透過回收工作維持生活，展現自立自強精神。其中，高齡九十二歲的徐阿嬤在長子過世後獨自生活，因年事已高無法從事一般工作，生活一度陷入困境。後來經社工轉介加入資收關懷計畫，平時透過整理回收物獲得補助，不僅改善生活條件，也讓日常生活有了寄託與目標。

台南市環保局長許仁澤指出，資收關懷計畫主要協助長期從事資源回收工作的低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、社福邊緣戶及特殊境遇家庭等對象，以優於市場行情的價格收購回收物，提高其收入來源。統計至今年五月底，累計服務已達二千一百一十七人次，持續將政府照顧弱勢的政策落實到基層。本次發送物資除在地白米外，也特別準備防護手套及清潔用品，希望降低個體戶在整理回收物時可能面臨的受傷風險，並提升作業安全與健康保障，讓關懷不僅停留在節慶慰問，更落實於日常生活所需。