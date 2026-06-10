端午盛夏消暑「森林癒」 就在「拉拉山巨木音樂會-森之樂章」

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▲114年「普琈門 PERFORMER 樂團」於四號休憩平台演出。

【記者 李宏燁／新竹 報導】炎炎夏日何處去？林業及自然保育署新竹分署將於端午連假期間，在拉拉山國家森林遊樂區舉辦「拉拉山巨木音樂會-森之樂章」，邀請民眾走入盛夏的綠意森林，來一場洗滌身心的「森林癒」！

去（114）年「巨木陪你一起聽音樂」活動迴響熱烈。今年(115年)新竹分署延續這份感動，特別邀請新一代跨界樂團「普琈門 PERFORMER 樂團」，於6月20日（星期六）上午10時30分至12時，在拉拉山4號巨木平台（若遇雨則移至遊客中心）熱力開演。樂團將以傳統樂器融合流行與跨界元素，帶來一場最純粹的「不插電」森林音樂饗宴，讓悠揚樂音與大自然芬多精完美交織。

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▲拉拉山巨木音樂會-森之樂章海報。

▲拉拉山巨木音樂會-森之樂章海報。

除了視覺與聽覺的雙重享受，今年更精心規劃「巨木密碼尋寶收集」趣味活動。6月20日音樂會當天，只要造訪園區並收集1至4號巨木的專屬密碼，前往遊客中心正確說出密碼，並按讚追蹤「拉拉山國家森林遊樂區」官方Facebook粉絲專頁，即可兌換限量精美好禮。活動前50名可獲得「拉拉山筆記本」1本，前51至200名則可獲得精美「拉拉山明信片」1份，數量有限，送完為止。

為帶動在地觀光，新竹分署更攜手拉拉山在地民宿、餐廳等優質商家推出聯名優惠。遊客於6月20日至21日活動期間，至配合商家消費並說出「完整巨木密碼」，即可直接享有專屬消費折扣。歡迎民眾利用端午連假，攜家帶眷走訪拉拉山，享受兼具聽覺享受與尋寶樂趣的生態之旅。詳細活動資訊與合作商家名單，請至「拉拉山國家森林遊樂區」粉絲專頁(https://www.facebook.com/LalashanNationalForest/?locale=zh_TW)查詢。(照片新竹分署提供)