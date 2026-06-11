端午節借火生財！專家曝3招狂補財庫 一路旺到年底

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生活中心／朱祖儀報導

端午節別忘了拜拜補財庫。（示意圖／資料照）

今年端午節在6月19日，除了吃粽子之外，也別忘了開運！命理專家王老師指出，端午節當天有2個方法可以補財庫，分別是存錢和到廟宇拜拜，但也別忘了煮午時水，可以旺一整年！

王老師在臉書表示，今年赤馬紅羊極火月，有2個方法可以「借火生財」，讓財運翻運成長。第一是「吉日存錢法」，端午節當天是今年陽氣最旺的開運日，因為離卦屬火，若到銀行或ATM裡存錢到平常生財用的帳戶，金額不限，存完錢後默念「五路財神開寶庫，八方財氣入我門，乾元亨利貞」，就可以借火生財，讓好運複利滾存。

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王老師透露，還有「天時補庫法」，在端午節當天到廟裡誠心參拜補財庫，但記得當天是子日，子午相沖，因此祭拜時要避開午時，即可消災解厄，讓下半年運勢大開、財庫滿滿。

此外，王老師也建議，端午節當天別忘了煮午時水，但由於子午相沖，因此雖然叫午時水，但最好在午時約11時至13時接水，拿到戶外曬15分鐘後，於未時13時至15時開煮，並加入鹽巴，「加鹽是因為赤馬火太旺，用鹽水煮可以淨化、納氣、除燥氣」，還可加入16元硬幣，煮完之後把午時水裝瓶，並和銅板一起放到財位就大功告成了。

端午節煮午時水也有助順風順水。（示意圖／資料照）

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