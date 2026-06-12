端午節假搭乘公運 享優惠

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六月鳳凰花開的畢業季，也迎來充滿傳統節慶氛圍的端午佳節，交通需求也隨之增加；高雄市區監理所呼籲高雄市返鄉、旅遊或經高雄市前往墾丁的朋友，歡迎多加利用大眾運輸工具（見圖），省時、便利又省荷包！

高雄市區監理所表示，交通部公路局為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸、紓解道路交通壅塞，自六月十八日零時至六月廿一日晚間十二時止，提供多項公共運輸優惠措施。

高市所說明，票價優惠方面，八十五條國道客運路線享原票價六折優惠，民眾如搭乘國道客運、臺鐵及高鐵十小時內轉乘在地客運、公車的乘客，使用電子票證還有提供轉乘一段票（或基本里程）免費。

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另外，公路局再加碼搭乘行經高鐵、台鐵及重要客運轉運站的幸福巴士路線乘車免費等優惠，歡迎大家多加利用。

高雄市區監理所強調，端午節連假公路公共運輸享有多項優惠，詳情請至公路局網站查詢。