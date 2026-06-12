端午節儀式感有那些？ 鐵砧山劍井取午時水、立蛋，鰲鼓濕地推「2026鰲鼓立蛋王」！

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端午接午時水(攝影：洪書瑱)





【旅遊經 洪書瑱報導】

端午節是華人一年中三大重要傳統節日，也是民間祈福開運、驅邪除穢的重要時刻。端午節的過節儀式感，包括：吃粽子、看龍舟比賽、取午時水、立蛋、掛艾草與菖蒲、戴香包、用雄黃酒在額頭上寫個「王」字等，其中台中最具代表性的端午民俗活動──「鐵砧山劍井取午時水」將於端午連假熱鬧登場，今年以「端午旺 馬午吉」為主題，結合取午時水、親子互動表演、立蛋體驗及2026台灣燈會人氣燈組展出等豐富內容，民眾不妨端午時刻走訪大甲鐵砧山劍井遊憩區，感受傳統民俗文化魅力，也順遊台中各大景點，歡度好運的端午佳節。另外，林業及自然保育署嘉義分署於6月19日至6月21日端午節連續假期，在鰲鼓濕地生態展示館舉辦「2026鰲鼓立蛋王」活動，邀請民眾挑戰立蛋感受端午節傳統文化與自然生態的結合。





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大甲鐵砧山劍井遊憩區(圖：台中市政府提供)







端午鐵砧山劍井取午時水(圖：台中市政府提供)

台中觀旅局表示，鐵砧山劍井取午時水活動每年皆吸引近千名民眾參與，已成為中部地區最具代表性的端午節慶活動之一。今年以「端午旺 馬午吉」為主題，巧妙運用諧音寓意「馬上有吉利」，祝福民眾取午時水後好運旺整年。活動當天上午10時起將發放限量500份午時水紀念瓶兌換券，送完為止。







限量午時水紀念瓶500瓶(圖：台中市政府提供)







當日精彩表演(圖：台中市政府提供)







立蛋pk賽(圖：台中市政府提供)







靈鹿打卡新亮點(圖：台中市政府提供)





台中觀旅局長陳美秀表示，端午節向來被視為招福納吉的重要節日，每年鐵砧山劍井開放取午時水時都吸引大批民眾前往。今年特別將2026台灣燈會深受民眾喜愛的靈鹿燈組「青剛櫟」及「穀穗」移至活動現場展出，今年活動內容多元，除有廣受親子喜愛的陸爸爸說演故事劇場，以生動有趣的方式介紹劍井傳奇與端午習俗外，現場還安排小丑氣球表演、變臉秀、立蛋體驗及立蛋比賽等活動，讓大小朋友在歡樂氛圍中認識傳統文化，感受濃厚節慶氣息。









線上抽獎活動預告(圖：台中市政府提供)





若無法親臨現場的民眾也可參加「端午習俗攏馬知」線上活動，只要正確回答端午習俗相關問題，即有機會抽中限量20份午時水紀念瓶及艾草小香包。相關活動資訊可至「台中市風景區管理所」臉書粉絲專頁查詢，民眾亦可至端午節當日上午10時上網參與。







蛋的重量、形狀與重心各有不同，增加立蛋難度，也讓活動更具趣味性(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供







「2026鰲鼓立蛋王」活動結合不同種類的蛋類素材，讓參與者在挑戰立蛋的過程中，觀察各類蛋形差異與特色。(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供)







民眾可順道參觀鰲鼓濕地生態展示館「看見自然的律動」常設展，認識鰲鼓濕地自然環境與鳥類生態(圖：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供





另外，鰲鼓濕地生態展示館 6月19日至6月21日端午節連續假期，於上午10時至12時及下午1時30分至4時，舉辦「2026鰲鼓立蛋王」活動，結合不同種類的蛋類素材，讓參與者在挑戰立蛋的過程中，準備了雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋及鴕鳥蛋等不同種類的蛋種，觀察各類蛋形差異與特色，而不同的蛋類因重量、形狀與重心不同，增加立蛋難度，也讓活動更具趣味性，完成立蛋挑戰後，民眾還可參加小禮物抽獎。除趣味立蛋外，也歡迎民眾順道參觀展示館與園區步道，認識鰲鼓濕地的自然環境與鳥類生態。相關活動資訊可至Facebook「鰲鼓濕地粉絲團」查詢，或電洽鰲鼓濕地生態展示館（05-3601801）了解相關內容；如欲安排賞鳥行程，亦可洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口（0975-922678）預約戶外導覽服務。





