端午節前夕 臺南市府敬軍團赴陸軍砲兵訓練指揮部勞軍

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副市長姜淋煌致贈官兵端午節禮盒後-與官兵合影





端午節前夕，臺南市副市長兼民政局代理局長姜淋煌率領臺南市政府勞軍團隊，前往陸軍砲兵訓練指揮部慰勞國軍官兵，提前向國軍弟兄姐妹祝賀端午佳節。

此次勞軍行程由臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同，關廟區長陳必成、歸仁區長朱雅宏、龍崎區長陳龍政等人隨行，並有多位臺南市議員及其服務團隊出席參與，展現地方政府對國軍官兵的關懷與支持。

活動由陸軍砲訓部指揮官李少將親自接待，官兵以熱烈掌聲歡迎市府團隊到訪。姜淋煌副市長代表市長黃偉哲致贈慰勞金、應景肉粽及臺南優質農特產品，感謝官兵平日堅守崗位、投入砲兵專業訓練及戰備整備工作的辛勞付出；各受贈單位亦回贈感謝狀，感謝市府於端節前夕特地前來關懷慰問，展現軍民同心情誼。

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副市長姜淋煌表示，國軍官兵平時肩負戰備訓練與守護家園的重要責任，尤其砲兵部隊肩負火力支援及專業人才培育重任，官兵平日扎實訓練、精進專業職能，令人敬佩；此外，每逢災害防救或地方有需要時，國軍也總是第一時間投入支援，成為人民最可靠的後盾，市府特別利用端午節前夕向官兵表達誠摯感謝與敬意。

臺南市政府將持續作為國軍最堅強的後盾，未來也會持續透過各項軍民交流與關懷活動支持國軍官兵，並祝福全體官兵端午佳節愉快、身體健康、執勤平安、戰訓順利。

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