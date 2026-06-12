端午節包粽豬肉需求增 雲林肉品市場：價格相對穩定

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下週端午節，各地民眾開始買豬肉準備包粽。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕下週端午節，已有民眾買豬肉回去包粽子，毛豬需求增加。不過由於年初豬仔下痢等因素，導致豬隻育成率較不佳，雲林縣肉品市場統計，節前兩週每公斤平均拍賣價約97元區間，較去年同期略增2元左右，價格相對穩定，預估約中秋過後可能會再回穩價格。

近期不少地區已開始包肉粽，甚至有民眾都會到菜市場買豬肉，民眾指出，目前在菜市場豬肉每斤大約120至130元，品質較好的三層肉上看200元左右，雖然看起來平均價格穩定，但也考量成本所以會稍稍減少購買豬肉量，多採買其他配料。

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雲林縣肉品市場業務課長陳美君指出，6月11日雲林肉品市場每公斤平均拍賣價為96.03元，以近期而言價格波動相對穩定，如拉至端午節前兩週價格觀察，平均拍賣價為97元左右，較去年同期相較略增2元。

陳美君表示，目前雲林肉品市場單日平均拍賣約在2000頭豬，預估端午節前需求增加，平均拍賣隻數可能增加，下週一、二大約有2300隻豬進場，週三可能達2400隻。

雲林縣肉品市場總經理黃加安分析，今年初豬仔下痢導致育成率、換肉率不佳，另外國人對於國產豬肉需求增，不會過度集中在節慶前大量採購，才讓豬肉價格波動相對穩定，估計端午節前幾天可能每公斤平均拍賣價依舊維持97元區間波動，不會差太多。

黃加安表示，目前價格相對穩定，不過端午節過後需求降低外，還可能因為夏日氣溫高，導致養豬育成率也會低，因此豬隻供給可能相對減少，因此豬價可能略增，整體而言需要等到中秋節後豬肉價格會逐漸回穩。

雲林肉品市場表示，目前價格相對穩定，端午節前豬價大約97元區間穩定波動。(記者李文德攝)

雲林肉品市場表示，目前價格相對穩定，端午節前豬價大約97元區間穩定波動。(記者李文德攝)

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