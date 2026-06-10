端午節千萬別做這8件事！搞丟香包招厄運、6族群躲午

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今年國曆6月19日（農曆5月初五）迎來端午節，適合吃粽子、划龍舟，但民俗專家楊登嵙提醒，端午節這天要注意8大禁忌，以免負面磁場纏身，影響運勢。

端午節要吃粽子，民俗專家楊登嵙提醒粽子不可拿整串、6類人要躲午等8大禁忌。（示意圖／楊登嵙提供）

1、忌去陰氣重的地方

端午節是1年中陽氣最旺的時候，因此好兄弟和陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場、經常出事的河邊等，因為他們都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」或艾草、菖蒲來避邪、保平安。

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2、忌丟失香包

端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用，所以當天香包絕對不能搞丟，若是遺失了配戴的香包，1年內會招來不好的運勢。

3、6類人要「躲午」

2026丙午馬年犯太歲的生肖需要躲午，包含生肖馬（值太歲、刑太歲）、生肖鼠（沖太歲）、生肖兔（破太歲）、生肖牛（害太歲）。以及氣運不佳者、體弱多病者、老人、孕婦，另年幼孩童避免中午時分外出，減少接觸不良氣息。

4、忌游泳戲水

當天陽氣最旺，水裡的「好兄弟」都躲藏在磁場較陰的水域，若不顧安全到沒有救生員的溪、河或海游泳、戲水，容易被「抓交替」。

5、肉粽不可掛整串

上吊輕生俗稱「吊肉粽」，傳統習俗「送肉粽」即是「送煞」，這是不吉利的，所以送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷。

6下午3時之前就要掛艾草

掛艾草驅邪要在下午3時前完成，中午陽氣最旺最好，不能超過下午3時，避邪效果會打折。

7 、忌行房

當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

8、不可祝他人「端午節快樂」

端午節相傳是伍子胥投錢塘江、曹娥救父投江、戰國文豪屈原投汨羅江的日子，因此「端午節」不能說「端午節快樂」，只能互道「安康」、「平安」、「吉祥」。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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