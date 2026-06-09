端午節安心吃粽 嘉基腎臟科醫師傳授健康秘訣
（記者黃信峯／嘉義報導）端午節將至，粽香早已提前開戰！北部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽輪番上桌，但你知道嗎？對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師提醒，傳統粽子不只是熱量炸彈，還是「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，吃太多恐引發水腫、喘不過氣，甚至增加心律不整的風險。
圖/嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師提醒，端午節是腎友飲食失控危險期之一，建議民眾不要因為「一年才一次」就放縱大吃。記者黃信峯翻攝
「很多人以為粽子只是糯米加配料，但其實對腎臟來說，負擔非常大。」顏正杰醫師表示，一顆傳統肉粽內常含有滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，再加上醬油、沾醬調味，鈉含量驚人。腎功能不佳的患者，身體排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦攝取過量，不僅容易口渴、水腫，還可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至導致心律不整與生命危險。更容易被忽略的是「隱藏版高磷危機」，許多加工配料、蛋黃與滷製食材磷含量超標，長期攝取過量，恐導致骨骼病變、皮膚搔癢，甚至增加心血管疾病的風險。尤其是透析患者，若未妥善控制，更容易讓身體負擔雪上加霜。
圖/嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師提醒，端午節是腎友飲食失控危險期之一，建議民眾不要因為「一年才一次」就放縱大吃。記者黃信峯翻攝
顏正杰醫師建議，一天以一顆粽子為原則，並盡量選擇瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材取代加工配料，減少鹹蛋黃、肥肉與高油炒料。同時，可利用胡椒、蒜頭等天然辛香料提味，避免額外添加甜辣醬、醬油膏等沾醬。吃粽子時也別忘了搭配一份燙青菜，不但能增加纖維攝取，也有助於消化。透析患者過節時則更要注意每日飲水量與體重控制，避免因節慶飲食導致水分滯留與血壓失控。「很多腎友在節日後回診，才發現體重暴增兩、三公斤。」
顏正杰醫師表示，端午節是腎友飲食失控危險期之一，建議民眾不要因為「一年才一次」就放縱大吃，因為對腎臟而言，處理負擔可不是一天兩天就足夠。醫師也提醒，慢性腎臟病初期症狀不明顯，平時若有高血壓、糖尿病或長期服藥習慣，更應定期檢查腎功能。端午節享受美食之餘，也別忘了替腎臟留一點喘息空間。少一點負擔、多一點健康，才能真正「粽」享佳節、「腎」利過關！
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