端午節將近 中市餐廳頂粵吉品推端陽豐味禮盒搶攻高端市場

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台中市知名餐廳頂粵吉品推出「端陽豐味」端午禮盒，以餐廳級工藝回應市場對高品質贈禮的需求。（記者鍾麗如攝）

端午節將近，台中市知名餐廳頂粵吉品推出「端陽豐味」端午禮盒，由擁有三十五年潮粵料理經驗的主廚賴遠輝率領團隊製作。業者表示，從食材處理、滷製、拌料到包製蒸煮，全程在餐廳廚房完成，不採工廠代工量產的模式，期能以餐廳級工藝回應市場對高品質贈禮的需求。

頂粵吉品指出，端陽豐味禮盒集結潮式鮑魚迷你裹蒸粽、黑松露和牛臉頰肉迷你裹蒸粽及波特菇牛肝菌素粽三款特色風味，分別展現潮粵宴席文化、創新食材運用與精緻蔬食工藝。其中鮑魚、和牛臉頰肉及黑松露等高端食材的運用，也反映近年節慶禮盒朝向精緻化與差異化發展的市場趨勢。此外，這次也同步推出「功夫名饌湯麵」系列，將餐廳經典風味延伸到日常餐桌，以滿足消費者對便利性及品質兼具的需求。

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頂粵吉品表示，隨著高端送禮市場持續朝向精品化與品牌化發展，相較於過去強調價格與份量，近年企業客戶與高消費族群更重視禮品背後的品牌精神、職人工藝與送禮體面度；因此，具主廚監製、限量製作與高端食材特色的節慶禮盒，逐漸成為商務贈禮的重要選項。

頂粵吉品指出，觀察到企業在選擇節慶禮品時，不再只是尋求應景商品，而是希望透過禮品傳遞品牌形象與品味，所以在高端送禮市場中，真正受到重視的已不只是食材本身，更是產品背後所代表的工藝、時間及品牌價值；當送禮從價格競爭走向價值競爭，一份能夠展現品味與心意的禮品，也成為企業維繫客戶關係及傳遞品牌精神的重要媒介。