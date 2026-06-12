端午節應景吃粽 朴子醫院營養師提保存三原則保健康

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(觀傳媒雲嘉南新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】下週五（6/19日）即將過端午，家戶幾乎都會應景準備粽子，衛生福利部朴子醫院營養師湯悅琦為國人健康享吃粽，特別提出「健康選粽、儘速冷藏、適時冷凍」等三大保存原則，希望大家在歡度端午佳節、享受美食的同時，也共同守護自己與家人的健康。



營養師湯悅琦表示，粽子以糯米為主體，屬於澱粉類食品，若保存不當容易滋生仙人掌桿菌等病菌；而2024年寶林茶室事件所引發的邦克列酸（米酵菌酸）中毒案例，提醒澱粉類食品的保存與食用安全不可掉以輕心，所以提出「健康選粽、儘速冷藏、適時冷凍」等三大保存原則。



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湯悅琦營養師進一步說明，端午選粽可掌握「低熱量、低油脂、高纖維」原則，建議以紫米、薏仁、燕麥、紅藜麥等全穀雜糧取代部分糯米，搭配菇類、竹筍等高纖蔬菜增加飽足感，肉類則以瘦肉、雞肉或海鮮取代五花肉，並以蓮子、豆類取代高油脂花生，同時減少沾醬使用，以兼顧美味與健康。

她也提醒，近期連日降雨，許多民眾誤以為天氣較為涼爽，食品不易變質，但高濕度環境同樣適合細菌繁殖，食物若長時間放置於室溫，仍可能增加食安風險。粽子於室溫下放置超過2小時即可能進入細菌快速繁殖期，若出現牽絲、異味等變質跡象應立即丟棄；吃不完的粽子應儘速冷藏，2天內食用者置於5℃以下冷藏保存，超過2天則建議直接冷凍，以確保食品安全。



湯悅琦營養師提醒，除粽子外，粄類、涼皮、糯米圓、泡發木耳及發酵薯類製品等澱粉類食品，也應特別注意保存條件。寶林茶室事件中的邦克列酸毒素一旦產生，即無法透過加熱破壞，嚴重時甚至可能危及生命。



朴子醫院呼籲，民眾把握「健康選粽、儘速冷藏、適時冷凍」三大原則，並養成食品不久放室溫的習慣，在歡度端午佳節、享受美食的同時，也共同守護自己與家人的健康。