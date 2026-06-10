端午節揪試膽 《哭悲》5週年重返大銀幕

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者王丹荷／綜合報導

突破臺灣影史尺度、以限制級血腥視覺震撼全臺的驚悚恐怖片《哭悲》，迎來上映5週年紀念，為回饋影迷熱烈支持，片商宣布6月19日當晚將於大巨蛋秀泰影城舉辦全臺唯一「《哭悲》5週年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將回歸，揪影迷在端午連假第1天重返人間煉獄試膽、映後面對面合影狂歡。

廣告 廣告

《哭悲》開創新型態的末日病毒驚悚格局，結合血腥、暴力、慾望，一幕幕挑戰觀眾視覺極限，2021年在臺上映時搭上疫情蔚為話題，獲影評盛讚「100分鐘的人間煉獄巡禮」，並入圍台灣影評人協會獎「最佳導演」與「最佳男演員」（王自強），特殊化妝更獲特別表揚，在國際影壇被視為邪典神作席捲口碑，並獲《紐約時報》認證為「 2022 年度恐怖神作」。

《哭悲》更橫掃各大國際奇幻影展，榮獲美國德州奇幻影展（Fantastic Fest）恐怖類「最佳影片」與「最佳導演」，並在拉丁美洲最大科幻電影節巴西快樂港科幻電影節（Fantaspoa）一舉奪下「最佳影片」與「最佳特效化妝」殊榮，勇奪加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival）「觀眾票選獎」、入圍「最佳首部劇情長片」以及正式入選法國熱拉爾梅奇幻影展（Gérardmer International Fantasy Film Festival）等多項大獎肯定，十分風光。

本次5週年特映影人見面場不僅讓《哭悲》榮耀重返大銀幕，更是場專屬恐怖片迷的狂歡派對，映後特別規劃20分鐘影人互動交流時間，更開放觀眾單獨與主創團隊現場合影，近距離接觸。凡購票進場的影迷，即可獲得專為5週年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5週年限定夜光特殊效果A3海報」，讓這份瘋狂的驚悚記憶在黑暗中繼續發光。

朱軒洋（左）、雷嘉汭在《哭悲》中飾演情侶。（麻吉砥加提供）

朱軒洋（前）在《哭悲》中被眾多感染者追殺。（麻吉砥加提供）